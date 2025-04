Należą do najmniejszych organizmów

Ureaplasmy są jednymi z najmniejszych żywych organizmów, które zdolne są do rozmnażania pozakomórkowego (na komórkach nabłonka). Od bakterii odróżniają się m.in. poprzez swoją specyficzną budowę – nie posiadają ściany komórkowej, dlatego też zmuszone są do życia wewnątrz innych komórek.

Drobnoustroje, o których mowa tworzą większe zbiorowiska zwane kulturami i w przeciwieństwie do wirusów mogą być zwalczane przez antybiotyki! Niestety brak ściany komórkowej stanowi poważne utrudnienie, jeśli chodzi o antybiotykową terapię. Działanie większości antybiotyków opiera się bowiem na uszkadzaniu ściany komórkowej bakterii. W związku z tym nie każdy antybiotyk poradzi sobie ze skutecznym zwalczeniem infekcji Ureaplazmą.

Infekcja Ureaplasma urealyticum nie zawsze daje o sobie znać w postaci objawów chorobowych. Zdarza się, że przebiega bezobjawowo i ustępuje na skutek reakcji układu immunologicznego.

Objawy zakażenia Ureaplasma urealyticum

Objawy, jakie występują podczas infekcji wyżej wspomnianym drobnoustrojem, są adekwatne do tych, jakie zauważyć możemy w przypadku zakażenia cewki moczowej. Chory najczęściej boryka się z następującymi problemami:

• problem z oddawaniem moczu,

• ból oraz pieczenie w okolicach cewki moczowej,

• uczucie „parcia na pęcherz”,

• częste oddawanie moczu.

Pamiętaj, że zakażenie Ureaplasma urealyticum nie zawsze przebiega w sposób objawowy. Bezobjawowe zakażenie wyżej wspomnianym drobnoustrojem sprzyja jego rozprzestrzenianiu się wśród partnerów i jest trudne do wyleczenia, gdyż pacjenci, nie mając świadomości choroby, nie zgłaszają się do lekarza.

