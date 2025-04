fot. Triclinium

Przebyte porody czy postępujący proces starzenia to najczęstsze przyczyny, z powodu których okolice kobiecych stref intymnych przestają z czasem wyglądać i funkcjonować jak w okresie młodości. Co się z tym wiąże, zazwyczaj maleje również satysfakcja ze współżycia u obojga partnerów. W jaki sposób współczesna medycyna estetyczna radzi sobie z problemami, takimi jak luźność czy suchość pochwy?

Na czym polega laserowe obkurczanie i odmładzanie pochwy?



Najskuteczniejszym, a zarazem najszybszym i najmniej inwazyjnym rozwiązaniem tego typu problemów, jest zabieg laserowego obkurczania i odmładzania pochwy. Wykonywany jest on za pomocą lasera CO2 lub erbowo-jagowego (absolutnie nie frakcyjnego!) wyposażonego w specjalną końcówkę i pracującego w innym trybie niż standardowy laser do zabiegów skórnych (jest dopasowany do błony śluzowej).

Metoda polega głównie na wywołaniu efektu termicznego. Podgrzewając błonę śluzową za pomocą lasera, doprowadzamy do jej pogrubienia, przez co pochwa w rezultacie staje się ciaśniejsza (dochodzi do jej obkurczenia).

Drugim rezultatem tego samego zabiegu jest bardziej efektywna praca śluzówki, co z kolei przyczynia się do lepszego nawilżenia pochwy, dlatego zabieg bardzo podnosi komfort życia pacjentek cierpiących na suchość pochwy.

Zabieg wykonywany jest laserem ze specjalnie dostosowaną końcówką, dzięki której ścianki pochwy są naświetlane milimetr po milimetrze (od końca aż do wejścia pochwy).

Czy zabieg jest bolesny?



Zabieg trwa ok. 15 minut, a jedyne co pacjentka odczuwa, to lekkie ciepło (brak jest jakiegokolwiek bólu czy krwawienia).

Ile czasu utrzymują się efekty zabiegu?



Dla pełnego efektu wystarcza zazwyczaj już jeden zabieg, choć w niektórych przypadkach mogą być wskazane dwa powtórzenia. Pożądany efekt utrzymuje się przez mniej więcej rok, czyli aż do momentu, kiedy ta część ciała ponownie w zauważalny sposób zacznie poddawać się upływowi czasu.

Jak się przygotować do zabiegu i kto nie może mu się poddać?



Na wykonanie zabiegu trzeba przyjść co najmniej na tydzień przed miesiączką i w momencie, kiedy nie doskwierają nam żadne stany zapalne.

Przeciwwskazaniem do zabiegu, poza stanami zapalnymi, jest również ciąża.

Rekonwalescencja po zabiegu sprowadza się do zaniechania współżycia przez dwie – trzy doby.

Ile kosztuje zabieg laserowego obkurczania i odmładzania pochwy?



Orientacyjna cena zabiegu waha się od 2 do 3 tysięcy zł.

Autor: dr Marek Wasiluk – lekarz medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Jako pierwszy w Polsce m.in. opracował pierwszą skuteczną metodę niwelacji rozstępów urządzeniem frakcyjnej RF mikroigłowej. Dzięki niemu klinika Triclinium wykracza poza standardy i kompleksowo łączy zabiegi z rożnych dziedzin medycyny estetycznej (także ginekologii, stomatologii i ortodoncji). Właściciel Centrum Medycyny Nowoczesnej TRICLINIUM - Warszawa, Al. KEN 47 lokal usługowy 13, tel. 22 403 40 34, www.triclinium.pl Autor bloga "Medycyna estetyczna bez tajemnic" - www.marekwasiluk.pl

