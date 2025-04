W zespole policystycznych jajników dochodzi do licznych nieprawidłowości w wydzielaniu hormonów. Zaburzona funkcja jajników prowadzi do wahania poziomu hormonów płciowych. Dochodzi do znacznego wzrostu poziomu androgenów, czyli hormonów męskich i spadku poziomu hormonów żeńskich.

W wyniku zaburzeń hormonalnych wydłużają się cykle owulacyjne. Może dojść nawet do całkowitego zatrzymania miesiączkowania oraz niepłodności.

