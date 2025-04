Gdzie ten ból?

Pacjentki na ogół potrafią bardzo dokładnie wskazać miejsce, w którym odczuwają ból. Można je ławo zlokalizować za pomocą testu q-tip. Obszar ten na ogół niczym się nie odróżnia, czasem może wystąpić lekkie zaczerwienienie. Nie ma objawów ostrej infekcji, na przykład wywołanej przez wirus brodawczaka ludzkiego, drożdżaka Candida albicans lub rzęsistka.

Występuje natomiast zbyt duża gęstość zakończeń nerwowych. Zastanawiające jest, że przy powstawaniu zespołu odgrywają rolę również czynniki hormonalne: u jednej trzeciej dotkniętych tym schorzeniem kobiet bóle są silniejsze bezpośrednio przed menstruacją.

Przyczyn ciąg dalszy

Przyczyną syndromu mogą być również zranienia, powstałe na przykład podczas porodu kleszczowego. Takie urazy mają nieraz skutki uboczne: w rejonie blizn mogą występować podrażnienia małych, wrażliwych nerwów.

Jak leczyć VVS?

Do tej pory nie opracowano standardowej terapii przeciwko VVS. Jeśli przyczyną bólów jest zapalenie, schorzenie można leczyć środkami przeciwgrzybiczymi lub antybiotykami. Przy skurczach mięśni nieraz pomagają ćwiczenia rozciągające, które uelastyczniają i rozluźniają mięśnie.

Przy nadwrażliwości w rejonie przedsionka pochwy ukoić bóle mogą miejscowo podane środki przeciwbólowe. Nowością w leczeniu tego schorzenia jest metoda operacyjna, w której powierzchniowo usuwa się nadwrażliwe obszary. Ta interwencja jest jednak dość trudna i powinna być przeprowadzana wyłącznie przez doświadczonego chirurga.

Zapytaj o to swojego ginekologa i zdobądź dokładne informacje, jeśli zamierzasz zdecydować się na ten krok.

Nerwy

Nawracające zapalenia w rejonie pochwy prowadzą do wzmożonego wzrostu zakończeń nerwowych. Spowodowane jest to tym, że procesy zapalne podwyższają

w tkankach poziom neurotrofiny (NGF, od Nerve Growth Factor, czyli czynnik wzrostu nerwu). Im więcej zakończeń nerwowych, tym większa wrażliwość i czułość w obszarze genitalnym.

Pytasz, co w tym złego? Ano to, że jeśli impulsów nerwowych jest zbyt dużo, nie przynoszą rozkoszy, lecz ból. Jeśli określona wartość progowa bodźca zostaje przekroczona, dotyk powoduje jedynie ból.

