Rozpoznanie zatorowości płucnej nie jest prostą sprawą. Jednak, wykonanie prawidłowych badań diagnostycznych oraz szybkie leczenie, pozwala na uratowanie niemalże wszystkich chorych. Problem rodzi się, gdy zbagatelizujemy pierwsze (bardzo niespecyficzne objawy) i pozwolimy na rozwinięcie się pełnoobjawowej choroby. Dlatego, jeżeli tylko odczuwamy silna duszność, której towarzyszy kaszel i krwioplucie, nie możemy zwlekać, tylko natychmiast powinniśmy zgłosić się do lekarza.

Główną przyczyna zgonów z powodu zatorowości płucnej, są jej następstwa. Przede wszystkim zawał płuca oraz nagłe zatrzymanie krążenia.

Nazwą zawał płuc określamy ognisko martwicy w tkance płucnej, które powstało na skutek niedokrwienia danego obszaru płuc. Dochodzi do niego, gdy skrzeplina, która uległa przemieszczeniu, na przykład z kończyn dolnych, całkowicie zaczopuje światło gałązki tętnicy płucnej.

Szczególnie niebezpieczna sytuacja powstaje wtedy, gdy zamknięciu ulegnie główny pień tętnicy płucnej. Objawy takiego stanu, to przede wszystkim ból w klatce piersiowej, ciężka duszności i sinica. Dość często pojawia się także odkrztuszanie krwistej plwociny oraz wzrost ciepłoty ciała na skutek zakażenia ognisk martwicy. Jeżeli szybko nie rozpoczniemy działania, w przeciągu kilku minut może dojść do zejścia śmiertelnego wśród objawów wstrząsu.

Rokowanie w zatorach i zawale płuc jest bardzo trudne do oceny, nawet jeśli zator wystąpił u osoby uprzednio zdrowej. Szczególnie jednak powinniśmy zwracać uwagę na osoby chore, z uszkodzonym sercem i przewlekłą niewydolnością oddechową.

Nagłe zatrzymanie krążenia (nzk), jest to stan, w którym dochodzi do zatrzymania pracy serca, powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie, wtórnie dochodzi do zatrzymania oddechu i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Jedynym właściwym postępowaniem w takiej sytuacji jest rozpoczęcie resuscytacji.

Nzk rozpoznajemy po sprawdzeniu trzech ważnych objawów: utraty świadomości, braku oddechu oraz braku tętna na tętnicach. Jeżeli nie rozpoczniemy resuscytacji, dochodzą do tego kolejne objawy: sinica obwodowych części ciała, szerokie źrenice oraz bladość i plamy opadowe, które świadczą o śmierci chorego.

Zatorowość płucna jest bardzo niebezpiecznym stanem chorobowym, dlatego wszystkie osoby z grup ryzyka (z żylną chorobą zatorowo-zakrzepową, kobiety w ciąży, osoby mające problem z nadkrzepliwością), powinny uważnie obserwować swój organizm i w razie wystąpienia niepokojących objawów, natychmiast zgłosić się do lekarza.

