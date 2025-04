Wiele osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS) staje się nosicielami gronkowca złocistego (Staphylococcus auerus). U 80% osób obecność tejże bakterii nasila powstawanie zmian skórnych. Świąd skóry i jej drapanie powoduje powstawanie sączących się zmian, które łatwo zasiedlane są przez gronkowca złocistego. Bakteria zaostrza stan zapalny, powodując pogorszenie wyglądu skóry i nasilenie świądu. Taka sytuacja bywa nazywana błędnym kołem atopowego zapalenia skóry. Dlatego tak istotne w postępowaniu z chorobą jest stosowanie emolientów, które poprawiają stan skóry oraz zmniejszają świąd, a także leczenie nadkażeń bakteryjnych. Niestety z czasem dochodzi do stałej kolonizacji skóry tymi bakteriami.

Atopowe zapalenie skóry jest także związane z częstszymi zakażeniami wirusami skórnymi. Są to głównie wirusy z grupy Herpes czyli wirusy opryszczki, które u osób z AZS mogą występować w innych miejscach niż tylko okolice ust i warg jak to się zdarza u zdrowych osobników. Inne częste choroby wirusowe atakujące atopików to mięczak zakaźny oraz brodawki zwykłe. Zmiany w mięczaku zakaźnym, jak sama nazwa wskazuje, są wysoce zakaźne. Zmiany charakteryzują się powstawaniem niewielkich 2-3 milimetrowych guzków, z charakterystycznym wgłobieniem na szczycie oraz przeświecającą biała masą w środku. Wykwity można leczyć stosując substancje bezpośrednio na zmiany lub łyżeczkując guzki. Czasem leczenie nie jest potrzebne ponieważ mięczak może ustąpić samoistnie.

Atopowe zapalenie skóry jest w rzeczywistości chorobą całego człowieka. Przewlekły i uciążliwy świąd może wywoływać nerwowość i nadpobudliwość.

Najciężej AZS znoszą dzieci. Rodzice widząc cierpienie dziecka często zbyt mocno koncertują się na jego potrzebach, wyręczając je i nie ucząc samodzielności. Nadopiekuńczość nie sprzyja dobremu rozwojowi dziecka. Kiedy nasz mały atopik staje się nastolatkiem pojawia się kolejny problem. Naturalne w tym okresie jest szczególne zwracanie uwagi na wyglądzie zewnętrznym. Sucha, szorstka skóra, zaczerwienienia, pęcherzyki, ograniczenia dietetyczne mogą wywoływać bunt u nastolatka. Bardzo ważne jest aby rozmawiać z dzieckiem i wytłumaczyć mu istotę atopowego zapalenia skóry. Wtedy łatwiej będzie mu przestrzegać zasad diety i pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji skóry.

