Komary są to owady dość ściśle związane ze środowiskiem wodnym, jako że w cyklu rozwojowym występują larwy żyjące w wodach. Komary są wektorami wielu choróbWśród chorób przenoszonych przez komary możemy znaleźć: malarię, filarioza, gorączka Denga.MalariaMalaria jest chorobą, którą wywołuję pasożyt Plazmodium. Jest on przenoszony na człowieka przez komara z rodziny Anopheles. Występuję ona głownie w rejonach Azji, Afryce, Oceanii oraz Ameryce Środkowej. Zarodźce malarii atakują czerwone krwinki, powodując ich rozpad. Przebieg choroby zależy z reguły od gatunku ją wywołującego. Pierwsze objawy pojawiają się po okresie wylęgania który u Plazmodium falciparum trwa 7-30 dni, u P. malarie 16-50 dni, a u P. ovale, P.vivax 12-18 dni. Choroba rozpoczyna się gorączką, dreszczami, nudnościami, bólami mięśni. Fazy wzrostu gorączki pojawiają się co 48 h w przypadku P.ovale i P.vivax oraz co 72h gdy mowa o P. malariae. W przebiegu malarii może dojść do pojawienia się utrat świadomości, kaszlu, żółtaczki (w wyniku uszkadzania komórek wątroby) oraz niedokrwistość. Wczesne rozpoznanie umożliwia wprowadzenie odpowiedniego leczenia i złagodzenie objawów. Rozpoznanie opiera się na typowych objawach i wykryciu zarodźca w krwinkach czerwonych krwi obwodowej. Leczenie polega na podaniu min meflochiny, chlorochiny orz innych leków przeciwmalarycznych. Mimo tego czasem zdarzają się powikłania w postaci ciężkiej niedokrwistości, pęknięcia śledziony, hipoglikemii, niewydolności nerek i oddechowej.FilariozyPrzyczyną filariozy są nicienie, przenoszone przez komary z rodzaju Culex i Aedes, Cechą charakterystyczną wczesnego etapu jest pojawienie się obrzęków limfatycznych, nudności, bóle głowy. Po tym etapie dochodzi do uszkodzenia węzłów chłonnych, pojawia się słoniowacizna. Rozpoznanie polega na wykonaniu testów serologicznych i wykryciu mikrofilarii w krwi. Leczenie polega na podaniu dietylokarbamazyny.Gorączka DengaGorączka denga występuje głownie w klimatach tropikalnych i subtropikalnych na całym świecie. WHO szacuję że każdego roku może dochodzić do 50 tys. zakażeń rocznie. Wektorem zakażenia jest komar z rodziny Aedes. Objawy pojawiają się w 3-14 dni od zakażenia. Należą do nich wysoka gorączka, silny ból głowy, ból stawów, mięśni, wysypka i obrzęk. Rozpoznanie polega na wyizolowaniu wirusa. Leczenie jest z reguły przyczynowe.W celu zapobiegania zakażeniom, ważne jest, aby pamiętać o profilaktyce, obejmującej noszenie odpowiednich ubrań, stosowanie kremów przeciw komarom, unikaniu spożycia nieczystej żywności i wody.

