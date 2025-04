fot. Fotolia

Czym charakteryzuje się skóra mężczyzn?



Skóra mężczyzn jest przeważnie typem cery mieszanej połączonej z tłustą. Jest to wynikiem działania męskich hormonów, które powodują zwiększenie wytwarzania wydzielin przez gruczoły łojowe i potowe. Stanowią one ochronę skóry męskiej przed przesuszeniem, dzięki czemu jest ona lepiej nawilżona i natłuszczona niż kobiet.

Minusem wzmożonego działania gruczołów łojowych jest tworzenie korzystnych warunków do rozwoju zmian trądzikowych, które w okresie dojrzewania u chłopców są często intensywniejsze niż u dziewczyn.

U mężczyzn typ cery utrzymuje się bez większych zmian do około 60. roku życia. Dopiero wtedy zmienia się ona w suchą.

Skóra kobiet i mężczyzn – czym się różni?



W głębszych partiach skóry mężczyzn jest większe zagęszczenie włókien kolagenowych niż u kobiet, zaś tkanka podskórna tłuszczowa jest cieniutka.

Sam naskórek jest zwykle grubszy niż u kobiet, co zmniejsza jego podatność na uszkodzenia.

Czym kosmetyki męskie różnią się od damskich?



Preparaty dla mężczyzn nie różnią się znacznie recepturami od receptur kosmetyków dla kobiet – zawierają te same substancje czynne. Inne upodobania panów do zapachów i kolorów wpływają na odmienne kompozycje zapachowe i kolorystyczne, np. kremów. Mało który mężczyzna użyje kremu o słodko różowej barwie i fiołkowym zapachu...

Produkty do golenia i po goleniu wymagają odpowiedniego doboru łagodnych składników dla twarzy. Skóra po goleniu traci naturalne składniki nawilżające i natłuszczające, ulega też uszkodzeniu zewnętrzna warstwa naskórka. Preparaty takie zawierają substancje łagodzące i przeciwzapalne, takie jak: gliceryna, witamina C, allantoin, panthenol, dzięki czemu kosmetyki takie zapobiegają pieczeniu i wysuszeniu skóry.

Aby zapobiec wystąpieniu stanów zapalnych po goleniu, można stosować kosmetykami ze składnikami antybakteryjnymi.

