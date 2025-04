Skąd się biorą kamienie kałowe?

Obecność kamieni kałowych objawia się kilkunastodniowym brakiem wypróżnienia, brakiem parcia na stolec oraz uczuciem wypełnienia odbytnicy. Niekiedy z odbytu wydobywa się wodnista ciecz, która paradoksalnie może sugerować biegunkę.

Zagrożeni chorobą i zagrożenie choroby.

Na dolegliwość tę cierpią najczęściej osoby z długotrwałą, monotonną, ubogoresztkową dietą, pijące niewystarczające ilości płynów dziennie. Najbardziej narażone są osoby o małej aktywności ruchowej, leżące, osoby po urazach kręgosłupa, przyjmujące leki obniżające perystaltykę jelit. Do takich leków zaliczamy narkotyczne środki przeciwbólowe np. morfina oraz niektóre leki przeciwdepresyjne. Inna grupa osób wysokiego ryzyka to chorzy ze zwężeniem odbytu, szczelinami odbytu, czy guzkami krwawniczymi. Żylaki odbytu doprowadzają niejako do błędnego koła zaparć. Ból przy wypróżnianiu początkowo zniechęca do regularnego wypróżniania się. Z czasem przy narastających zaparciach konieczne jest nasilone parcie co nasila powstawanie guzków krwawniczych. Nawracające kamienie kałowe mogą doprowadzić w tym samym mechanizmie do wypadania odbytnicy.

Reklama

Leczenie

Leczenie kamieni kałowych musi być bardziej intensywne niż lżejszych postaci zaparcia. Najczęściej początkowo stosuje się wlewki doodbytnicze, które mają za zadanie zmiękczyć masy kałowe. Jeśli to postępowanie jest nieskuteczne kolejnym krokiem jest ręczne wydobycie kamieni przez chirurga. Zabieg najczęściej przebiega w znieczuleniu ogólnym. Niezwykle istotna po zabiegu jest profilaktyka. Polega ona na odpowiednim przyjmowaniu płynów, minimum 2 litrów dziennie oraz na diecie bogatej w błonnik. Zalecane są także środki farmakologiczne zmiękczające kał na przykład parafina. Należy jednak pamiętać, że przy długotrwałym stosowaniu może ona działać drażniąco, wywołując miedzy innymi swędzenie odbytu. Niestety przy niezachowaniu tych zasad ryzyko nawrotu kamieni kałowych jest bardzo duże.

Dowiedz się więcej: Problemy z wypróżnianiem.