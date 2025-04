Problem wciąż aktualny

W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się stały wzrost infekcji wywołanych wirusem HPV w Polsce. Kłykciny stwierdza się głównie u osób młodych, aktywnych seksualnie. Średni wiek mężczyzn wynosi 22lata, a kobiet 19 lat. Zmiany stwierdza się średnio u ok. 60% partnerów seksualnych osób z kłykciami. Zazwyczaj występują na błonach śluzowych narządów płciowych lub jamy ustnej w wyniku transmisji urogenitalne. Diagnozuje się także w okolicy odbytu. Wówczas ich występowanie spowodowane jest stosunkami analnymi lub wtórnym zakażeniem ze zmian okolicy sromowej.

Coraz częściej kłykciny obserwuje się u dzieci. Do zakażenia dochodzi podczas porodu od matki z kłykciami sromu lub szyjki macicy. U dziecka choroba może się manifestować w postaci klasycznych kłykcin lub brodawczaka krtani.

Jak rozpoznać kłykciny?

Okres od infekcji do pojawienia się pierwszych objawów wynosi od 6 tygodni aż do 8 miesięcy. Obraz kliniczny zależy od typu wirusa, czasu trwania zmiany, umiejscowienia. Wpływ na to ma również układ immunologiczny pacjenta.

Kłykciny prącia

Występują głównie w okolicach narażonych na mikrourazy, tj. brzeg żołędzi, okolica wędzidełka czy wewnętrzna strona napletka. Wykwity są miękkie, nitkowate lub uszypułowane, koloru białawego lub różowego. Mogą być pojedyncze lub mnogie. Początkowo zazwyczaj są małe, ale ulegają szybkiemu powiększeniu tworząc zmiany o powierzchni kalafiorowatej. Czasami występują w postaci dyskretnych, płaskich wykwitów o szerokiej podstawie. Tego typu zmiany występują najczęściej na trzonie prącia.

Kłykciny odbytu

Brodawki tej okolicy stwierdza się częściej u mężczyzn homoseksualnych niż u kobiet. Wzmożona wilgotność skóry w tej okolicy i związane z tym zniszczenie naskórka sprzyja szybkiemu rozwojowi zmian. Kłykciny tej okolicy często przyjmują formy kalafiorowate i ulegają wtórnemu zakażeniu. Czasem brodawki wnikają do kanału odbytu.

Kłykciny sromu

Kłykciny kończyste w postaci miękkich grudek umiejscawiają się najczęściej na wargach sromowych i w obrębie krocza. Z czasem te drobne zmiany zlewają się tworząc ogniska przypominające grzebień koguci.

Szyjka macicy

Kłykciny egzofityczne w obrębie szyjki macicy występują dość rzadko. Zakażenie wirusem brodawczaka w tej okolicy manifestuje się zwykle w postaci tzw. kłykcin płaskich, czyli ognisk pogrubiałego naskórka. Zmiany są najczęściej koloru błony śluzowej, czasem lekko białawe z widocznymi czerwonymi punktami na powierzchni.

Leczenie

Obecnie metodą z wyboru w leczeniu kłykcin kończystych jest krioterapia zmian za pomocą ciekłego azotu, śniegu dwutlenku węgla lub usuwanie przy użyciu lasera. W leczeniu farmakologicznym stosuje się Podofilotoksynę miejscowo na zmiany.

