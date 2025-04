Ból

Dotyczy najczęściej okolicy czoła. Ma jednostajny, tępy charakter. Rzadziej jest pulsujący. Mogą towarzyszyć mu zawroty głowy, szum w uszach oraz uciążliwe nudności i wymioty. Zwykle staje się bardziej dotkliwy przy wstaniu z łóżka. Jego nasilenie jest bardzo różne – od znikomych dolegliwości do silnych, uniemożliwiających normalne funkcjonowanie.

Często dołącza się światłowstręt, czyli odbieranie nawet nikłego światła jako ostre i nieprzyjemne. Ból najczęściej ustępuje samoistnie w ciągu tygodnia.

Przyczyna dolegliwości

Ból powstaje z powodu wyciekania płynu mózgowo-rdzeniowego, co skutkuje spadkiem ciśnienia wewnątrz czaszki. Najczęściej płyn nie jest widoczny, gdyż nie wydostaje się na zewnątrz lecz gromadzi pod powierzchnią skóry w okolicy kręgosłupa.

Do wycieku płynu może dochodzić tylko w sytuacji uszkodzenia opony twardej. Jest to cienka, włóknista błona wyścielająca od wewnątrz czaszkę i kanał kręgowy. To pod nią znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy otaczający i chroniący mózg oraz rdzeń kręgowy.

Zabiegi, po których choroba może wystąpić

Opona twarda przebijana jest igłą podczas punkcji lędźwiowej. Wszystko po to, aby pobrać płyn do badania, które ma ogromne znaczenie w wykryciu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i wielu chorób neurologicznych. Inna sytuacja, w której opona twarda jest celowo uszkadzana, to znieczulenie podpajęczynówkowe.

Wtedy to do płynu mózgowo-rdzeniowego wstrzykiwany jest lek znoszący uczucie bólu. Popunkcyjny ból głowy najczęściej dotyczy młodych kobiet, zwłaszcza po cięciu cesarskim przeprowadzonym w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Znieczulenie zewnątrzoponowe, stosowane do uśmierzania bólu podczas porodu drogą naturalną, także wymaga wkłucia igły w kręgosłup. Nie powoduje jednak przerwania opony twardej i popunkcyjnego bólu głowy. Oczywiście pod warunkiem, że jest prawidłowo wykonane.

Dolegliwości można uniknąć, a w razie potrzeby skutecznie leczyć

Strach przed popunkcyjnym bólem głowy nie powinien być powodem rezygnacji z zabiegu, który zwykle przynosi korzyści przeważające ryzyko powikłań. Prostym sposobem zapobiegania chorobie jest picie dużej ilości płynów przed nakłuciem opony twardej.

Pozycja po zabiegu, leżąca lub siedząca, wydaje się nie mieć znaczenia. Leczenie polega na przyjmowaniu paracetamolu i innych leków przeciwbólowych. Jeśli dolegliwości utrzymują się, wykonuje się kolejne wkłucie w kręgosłup. Ma ono na celu podanie kilku mililitrów własnej krwi pacjenta w okolicę dziurki w oponie twardej, co hamuje wyciek płynu. Zabieg jest bardzo skuteczny.

