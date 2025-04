Salmonelloza - definicja, rodzaje

Salmonellozy to grupa chorób powodowanych przez bakterię Salmonella. Na podstawie fragmentów powierzchownych bakterii dzieli się je na poszczególne typy nazywane w tym przypadku "serowarami". W zależności od typu bakterii, który jest odpowiedzialny za zakażenie, wyróżniamy salmonellozy durowe oraz salmonellozy jelitowe.

Salmonellozy durowe

Salmonellozy durowe są uogólnionym zakażeniem bakteryjnym. Choroba zaczyna się gorączką, narastającą w ciągu pierwszego tygodnia do 39-41C. Kolejne objawy to zamglenie świadomości, wysypka na brzuchu, powiększenie śledziony, zmniejszenie liczby białych krwinek w badaniu morfologii krwi. Około trzeciego tygodnia pojawiają się biegunki, w których mogą pojawić się ślady krwi. Źródłem zakażenia w przypadku salomonellozy durowej są ludzie. Obecnie zakażenia w Europie Północnej i Środkowej są bardzo rzadkie i powiązane z zawlekaniem bakterii z innych rejonów geograficznych. W przypadkach leczenia salmonellozy durowej, niezbędna jest antybiotykoterapia!

W ok 2-5% przypadków zakażeń, dochodzi do rozwoju stanu przewlekłego nosicielstwa. Oznacza to, że bakterie ulokowały się w zbliznowaciałym pęcherzyku żółciowym. Osoba taka pozostaje zakaźna do końca życia (jej odchody zawierają bakterie)!

Salmonellozy jelitowe

Salmonellozy jelitowe są grupą schorzeń wywołaną przez te typy bakterii, które wnikają do komórek nabłonkowych jelita. Salmonelle wytwarzają tam enterotoksyny oraz odpowiadają za powstanie miejscowego stanu zapalnego. Pierwszym objawem choroby jest zazwyczaj nagła biegunka oraz wymioty, czasem towarzyszy im wysoka gorączka. Objawy te ustępują bez leczenia zazwyczaj w ciągu kilku dni. Postępowanie w okresie wymiotów i biegunki sprowadza się do wyrównywania strat wody oraz elektrolitów. Źródłem infekcji salmonellą są zwierzęta. Bakterie z kolei przenoszone są na ludzi za pośrednictwem pożywienia.

Podstawową zasadą profilaktyki zakażeń bakteriami Salomonella jest zachowanie odpowiedniego poziomu higieny względem pokarmu oraz wody!

