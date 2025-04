Przed wirusami broni nas odporność naturalna. Niestety często przegrywa i dochodzi do infekcji. Wirusy nie u wszystkich zaatakowanych osób wywołują objawy. Gdy już się pojawią, u każdego z nas są podobne: ból kości, uczucie rozbicia i ból głowy. Podczas infekcji organizm produkuje interferon. To właśnie on jest odpowiedzialny za powstanie dobrze nam znanych objawów. Z reguły choroba przechodzi dość szybko, bez potrzeby farmakoterapii.Jednak w przypadku grypy, paragrypy, zapalenia oskrzelików i płuc może nawet dojść do śmierci pacjenta.Ponieważ szczególnie wrażliwe na infekcje są dzieci i osoby z obniżoną odpornością, w ich przypadku należy zachować szczególną ostrożność.

Reklama