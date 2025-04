Jak objawia się klasterowy ból głowy?

Klasterowy ból głowy jest najbardziej bolesnym, nawracającym bólem głowy, dlatego też zyskał sobie nawet nazwę – „bólu samobójców”. Obraz kliniczny jest dosyć charakterystyczny, jednak często lekarze mają problem postawieniem odpowiedniego rozpoznania.

Jaki charakter ma ból?

Ból najczęściej lokalizuje się jednostronnie w okolicy oczodołowej (za gałką oczną) lub skroniowej, rzadziej w obrębie policzka lub szczęki. Raz zlokalizowany ból pojawia się praktycznie zawsze w tym samym miejscu podczas trwania choroby, rzadko przemieszcza się na stronę przeciwną. Jest rozdzierający, wiercący i gwałtowny oraz przede wszystkim charakteryzuje się bardzo dużym nasileniem. Tak dużym, iż nim dotknięci mogą zachowywać się nieracjonalnie, np. uderzając głową o ścianę.

Dotknięci tym bólem opisują go, jako: „uczucie wypchania oka na zewnątrz”, „przebijanie oka świdrem lub pogrzebaczem”. W kolejnych napadach lokalizuje się tak samo. Pacjenci nie zgłaszają żadnych objawów przepowiadających – nadchodzi bez ostrzeżenia osiągając maksymalne natężenie w ciągu około 5 minut i utrzymuje się średnio 15-20 minut, rzadziej do 2 godzin. Nieraz tylko może być odczuwalne napięcie i dyskomfort w kończynach i szyi po stronie bólu – w czasie ataku lub niedługo przed. Pomiędzy seriami bólu pacjent może odczuwać chwile ulgi. Po takim ataku chory jest wyczerpany.

Cykliczność

Napady pojawiają się rzutami np. często przez kilka tygodni o tej samej porze dnia, po czym następuje długa przerwa. Pierwszy klaster (okres bólowy) utrzymuje się przeciętnie 6-12 tygodni, po czym następuje ustąpienie objawów na całe miesiące lub lata. Długość trwania okresu bólowego jest indywidualna oraz charakterystyczna dla danego pacjenta, najczęściej na początku choroby występują 1-2 klastery na rok. Niestety wraz z trwaniem pojawiają się częściej i na dłużej. W czasie klasteru może pojawiać się kilka na dobę ataków bólu, zazwyczaj o podobnej porze. Dosyć często ból pojawia się w czasie snu lub zaraz po zaśnięciu.

Inne cechy charakterystyczne

W czasie tzw. „napadowym” czynnikiem wyzwalającym może być alkohol, poza tym nie stwierdza się innych czynników prowokujących, w odróżnieniu np. do migreny czy napięciowego bólu głowy.

Podczas ataku niekorzystna jest pozycja leżąca, ponieważ nasila ból, natomiast nieznaczną ulgę sprawia chodzenie, wyjście z domu oraz uciskanie zajętego bólem obszaru głowy. Dosyć często pojawiają się swoiste zachowania takie jak: niepokój, pobudzenie, rozbijanie się, zachowania histeryczne, nadmierna ruchliwość, agresja, a nawet próby samobójcze. Niektórzy stosują okłady zimne lub ciepłe.

Objawy towarzyszące

Bardzo charakterystyczne jest to, iż po tej samej stronie, co ból pojawia się łzawienie, zaczerwienienie oka, wyciek z nosa oraz opadanie powieki. Przy bardzo nasilonych napadach dołączają się nudności. Ponadto może być widoczne rozszerzenie tętnicy skroniowej.

