U dorosłych tzw. mieszany ból głowy, obejmujący zarówno migrenę, jak i napięciowy ból głowy (NBG), zdarza się w 10%. Badania wyraźnie dowodzą, że osoby cierpiące na migrenę są bardziej podatne na NBG, co skłania do poszukiwania wspólnego (być może genetycznego) mianownika dla tych dwóch przypadłości. Co ciekawe, sytuacja taka nie zachodzi w przypadku innego częstego bólu głowy, jakim jest ból klasterowy. W mieszanym bólu głowy między napadami migreny pojawiają się epizody bólu napięciowego; rzadziej sytuacja jest odwrotna. Migrenowcy, chorujący także na napięciowy ból głowy, doświadczają częstszych napadów niż pozostali, częściej występuje też postać przewlekła NBG. Co gorsza, ból mieszany jest szczególnie trudny do leczenia.

Różnice i podobieństwa

Bóle napięciowe to zwykle bóle o niewielkim nasileniu, ograniczające w małym stopniu aktywność chorego, podczas gdy migrena charakteryzuje się silnymi napadami, nierzadko zmuszając chorego do pozostania w łóżku. W napięciowym bólu głowy nie mamy do czynienia z objawami zwiastującymi, co zdarza się w bólach migrenowych. Ponadto u 15% występuje aura migrenowa, a w przebiegu incydentu można wyróżnić określone fazy. Objawy towarzyszące migrenie, takie jak światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki, nudności i wymioty, często nie są obserwowane w NBG. Podobnie jest z osmofobią , czyli nadwrażliwością na zapachy, którą stwierdza się u ok. 40% osób z migreną, a w napięciowych bólach głowy nie występuje ona wcale. Częstymi czynnikami wywołującymi zarówno jeden, jak i drugi typ bólów są stres i napięcie emocjonalne. Zmiany pogody i palenie papierosów wydają się być bardziej związane z migreną. Zarówno migrena, jak i NBG występują częściej u kobiet, jednak w tej pierwszej przewaga pań jest większa. Również związek między epizodami bólu w migrenie a wpływem żeńskich hormonów płciowych wydaje się być silniejszy i pewniejszy niż w napięciowym bólu głowy. Oba typy bólów głowy często łączą się z depresją, zaburzeniami o typie lęku i nerwicy oraz z zespołem przewlekłego zmęczenia i problemami ze snem.

Wspólny koniec

Zarówno bóle migrenowe, jak i napięciowe mogą z czasem przyjmować postać określaną obecnie jako codzienny ból głowy. Dotyczy on ok. 3-5% populacji i u 30% nie da się wyróżnić typu bólu. Dzieje się tak, ponieważ charakterystyczne cechy migreny zacierają się, a intensywność bólu słabnie. Często doprowadzają do tego stanu stosowane w dużej ilości leki (określa się to jako tzw. migrenę transformowaną).

Niestety wspólną cechą różnego pochodzenia bólów codziennych jest, podobnie jak w bólach mieszanych, ich oporność na leczenie.

