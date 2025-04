Kim jesteśmy?

IFMSA- Poland ma oddziały we wszystkich miastach w których znajdują się akademie lub uniwersytety medyczne, a więc w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Śląsku, Warszawie i Wrocławiu.

Nasza struktura

Każdy oddział działa pod okiem Zarządu, w ramach którego wyróżnia się Prezydenta Oddziału, Sekretarza, Skarbnika, wiceprezydenta ds. Marketingu, Komisję Rewizyjną oraz Lokalnych Koordynatorów. Każdy z tych ostatnich nadzoruje pracę jednego z 6 Programów Stałych, w których wyróżniamy:

SCOME (Standing Committee on Medical Education), czyli Program Stały ds. Edukacji Medycznej poszerzający edukację studentów medycyny i młodych lekarzy,

SCOPH (Standing Committee on Public Health), czyli Program Stały ds. Zdrowia Publicznego promujący zdrowie i edukację zdrowotną,

SCORA (Standing Committee on Reproductive Health incl. AIDS), czyli Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS zajmujący się prewencją i edukacją w zakresie HIV i AIDS,

SCORP (Standing Committee on Refugees and Peace), czyli Program Stały ds. Praw Człowieka I Pokoju zgłębiający problem uchodźców i pokoju,

SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange), czyli Program Stały ds. Praktyk Wakacyjnych zajmujący się wyjazdami na zagraniczne praktyki studenckie,

SCORE (Standing Committee on Research Exchange), czyli Program Stały ds. Wymiany Naukowej umożliwiający wyjazdy na badania naukowe do zagranicznych ośrodków akademickich.

Oczywiście nad pracą wszystkich oddziałów czuwa zarząd ogólnopolski, który ma podobną strukturę do struktury pojedynczych oddziałów.

Z kim współpracujemy?

Organizujemy cykliczne akcje we współpracy z WHO, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, UNICEF, MTV, CH Złote Tarasy, CH Reduta oraz wieloma jednostkami klinicznymi na terenie całej Warszawy. W nasze projekty zaangażowane były dotychczas najważniejsze osobistości ze świata medycyny, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz osoby znane z mediów takie jak: Ewelina Flinta, Martyna Wojciechowska czy Conrado Moreno.

My naprawdę coś robimy…

W ramach działalności oddziału Warszawa prowadzimy akcje profilaktyczne, np. Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, umożliwiając mieszkańcom Warszawy zbadanie swojego poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu czy zmierzenie BMI. Prowadzimy również akcje w gimnazjach i liceach zarówno na tematy dotyczące pierwszej wizyty u ginekologa, zaburzeń odżywania jak i HIV i AIDS. Z tym ostatnim tematem związany jest też „Tramwaj zwany pożądaniem”, który zdobył grant MTV.

Akcją, która jest bardzo popularna wśród małych dzieci jest Szpital Pluszowego Misia, który organizowany jest w przedszkolach, podczas Festiwalu Nauki czy WOŚPu. Przychodząc do takiego „szpitala” dzieci mogą wyleczyć swojego misia, który zostanie gruntownie przebadany, rozpoczynając od wizyty u lekarza rodzinnego, przechodząc przez podstawową diagnostykę (morfologia), bardziej zaawansowaną (USG, RTG) czy nawet będąc operowanym przy stanowisku chirurgicznym. Celem takiego projektu jest to, by dzieci nie bały się lekarzy i szpitali.

Oprócz tego prowadzimy wiele akcji, które ułatwiają studentom medycyny zdobycie wiedzy, którą trudno lub jest niemożliwe zdobyć na uczelni medycznej podczas normalnych zajęć. Dlatego prowadzimy kursy szycia chirurgicznego, technik pamięciowych, prawa medycznego, warsztaty ALS (Advanced Life Support), czy z zakresu psychologii i komunikacji.

A co z przyszłością?

Dzięki zaangażowaniu doświadczonych jak i nowych członków jesteśmy w stanie podtrzymywać działalność akcji, które są przydatne zarówno studentom medycyny jak i społeczeństwu. Oczywiście oprócz tego mamy

również dużo innych pomysłów dlatego wiele nowatorskich projektów jest już w trakcie realizacji. Zdajemy sobie również sprawę że razem możemy więcej, dlatego jesteśmy otwarci na każdą chęć współpracy.

Agnieszka Gonciarska