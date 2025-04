Fot. Fotolia

Oto trzy kwestie, które powinnaś rozważyć, zanim zdecydujesz, jaki prezent gwiazdkowy wręczyć mężczyźnie!

1. Jakie hobby ma mężczyzna, którego chcesz obdarować?

Sportowiec: zestaw hantli, obciążniki, słuchawki dla aktywnych, inteligentna opaska, kolekcjonerska koszulka reprezentacji lub drużyny, ławka do ćwiczeń, zapach z linii dla sportowców.

Geek: kostka lub kontroler do gier (do wspólnej gry na tablecie), książka z nigdy niepublikowanymi grafikami prezentującymi szkice z kolejnych faz powstawania ulubionej gry, mysz z optycznym czujnikiem, smart multishare, wodoodporny czytnik e-booków, „Gotowanie dla geeków", „Dragon Age" Inkwizycja" na PS4.

Kinomaniak: soundtrack z „Guardians Of The Galaxy", pakiet wszystkich „Gwiezdnych Wojen" na Blu-Ray, zestaw kosmetyków z linii 007 Quantum, Lego Marvel Superheroes na Play Station, „Uczta Lodu i Ognia", czyli przepisy z „Gry o Tron".

2. Jaki styl życia prowadzi?

Podróżnik: designerski kubek termiczny, powerbank, kamera sportowa, czadowe gogle, przewodnik na city break, książkowe besty: „Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak”, „Wiza do Iranu”, „Odkryj, że biegun nosisz w sobie”.

Smakosz: nowoczesny smoothie maker, nowość „Natura kuchni polskiej" Wojciecha Amaro, „Pyszne. Na każdą okazję" Anny Starmach, toster do panini, automat do wypieku chleba.

3. Jakie ma potrzeby?

Prawdziwy gentleman: gustowny dodatek, np. zegarek, pióro na spotkania biznesowe, wielofunkcyjny trymer, „Rzeczowo o modzie męskiej”.

Romantyk: płyty z muzyką: „The Best Love…Ever!", "To Be Loved", lampiony i latarenki wiklinowe, cooler do wina lub szampana, filmy: „Listy do M", „Wypisz, wymaluj…Miłość", „Jeden dzień".

Mężczyzna towarzyski: chłodziarka do win lub wyciskarka do soku idealne na przyjęcie gości, muzyczne besty: Artur Rojek „Składam się z ciągłych powtórzeń", „Siesta. Marcin Kydryński prezentuje", Queen „Queen Forever", świecące kieliszki, projektor LCD.

Każda kobieta wie, jak ciężko wybrać oryginalny prezent dla mężczyzny – a najnowsze badania Merlin.pl i TNS Polska tylko to potwierdzają. Dobry i trafiony upominek dla niego to wyzwanie, które można podjąć z sukcesem. Czyż nie warto zawalczyć o to, aby mężczyzna sam zazdrościł sobie prezentu, który otrzyma od swojej drugiej połówki?

