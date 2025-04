„Wiele osób wierzy, że zachorowanie na raka jest zapisane w genach, lub zależy od losu i tylko od szczęścia zależy kto zachoruje” - komentuje prof. Max Parkin, epidemiolog, autor raportu. „Patrząc na wszystkie wyniki naszych badań, można z pewnością stwierdzić, że około 40% nowotworów jest spowodowane przez czynniki, na które możemy wpłynąć.” Co więcej, jak podkreślają eksperci, tym 40% nowotworów można zapobiec.

Naukowcy ustalili, że jednym z najważniejszych czynników ryzyka jest palenie papierosów. Nałóg ten może być odpowiedzialny nawet za 23% nowotworów u mężczyzn i 15,6% u kobiet. W samej Wielkiej Brytanii w 2010 roku szacuje się, że palenie papierosów, zła dieta, alkohol i otyłość były przyczyną wystąpienia 106,845 przypadków nowotworów.

„Przez ostatnie 40 lat dokonał się ogromny postęp w zakresie wyników leczenia raka, musimy jednak uświadamiać ludzi co do czynników ryzyka, by mieli szansę dokonać wyborów gwarantujących najzdrowszy tryb życia.” - podsumowuje dr Harpal Kumar z Cancer Research UK - „Rzucenie palenia, zrównoważona dieta, zmniejszenie spożycia alkoholu, utrzymanie prawidłowej masy ciała mogą znaleźć się na liście naszych noworocznych postanowień i pomóc uratować więcej istnień.”

Źródło: MedicalXpress/kp

