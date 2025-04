Dwa ostatnie badania wskazują na to, że możliwą przyczyną rozwoju autyzmu u dzieci mogą być czynniki środowiskowe.

Naukowcy z kalifornijskiej Akademii Medycznej Standforda przeprowadzili badanie z udziałem ponad dwustu par bliźniąt, z których co najmniej jedno cierpi na autyzm. Badacze analizowali ich potencjalne skłonności do autyzmu. Badania dotyczyły również wpływu czynników środowiskowych, takich jak stan zdrowia matki w czasie ciąży i stosowana przez nią farmakoterapia.

Okazało się, że ponad połowa przypadków autyzmu u badanych jest wynikiem czynników środowiskowych, takich jak działanie leków przyjmowanych w czasie ciąży przez matkę czy infekcje wirusowe przebyte przez nią w tym okresie. U 40% badanych ryzyko rozwoju choroby określono jako skutek wad genetycznych.

Odkryto również, że ryzyko autyzmu u dziecka wzrasta, jeśli matka przyjmowała przed lub w czasie ciąży leki przeciwdepresyjne.

Na autyzm cierpi co setne dziecko; do tej pory badania nad przyczynami autyzmu są jednak w początkowej fazie. Tym bardziej cieszy wiadomość, że naukowcy odkryli możliwą przyczynę autyzmu.

Wyniki badań są opublikowane w amerykańskim piśmie „Archives of General Psychiatry”.

