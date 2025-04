Na pytanie odpowiada stomatolog Magdalena Pieniążek

Mimo że stałe uzupełnienia protetyczne (korony czy mosty) nie są bezpośrednio narażone na próchnicę, to wymagają ogromnej dbałości o higienę, szczególnie w tych miejscach, gdzie korona styka się z tkanką zęba lub przylega do dziąsła. Do czyszczenia okolic dziąseł polecamy nici dentystyczne. Dostępne są zarówno pęczniejące, jak i niepęczniejące, a wybieramy je w zależności od szerokości przestrzeni, do której się je wprowadza.

Mogą być nasączone fluorem lub antyseptyczną chlorheksydyną. Bywają wzbogacone dodatkowymi „włoskami”, które zwiększają powierzchnię czyszczącą. Pomiędzy krawędzią przęsła mostu a dziąsłem oczyszczanie ułatwią nici Super Floss z utwardzonymi końcami, specjalnie zaprojektowane po to, by ułatwić ich wprowadzanie w to miejsce. Stosując nici, należy uważać, żeby nie wprowadzać ich zbyt głęboko – można w ten sposób uszkodzić brodawkę dziąsłową. Najlepiej przy najbliższej wizycie poprosić specjalistę, żeby pokazał, jak ich prawidłowo używać. Okolice pomiędzy koronami oczyszczamy dodatkowo tzw. szczoteczką jednopęczkową. Naszym pacjentom polecamy też irygator.

Urządzenie aplikuje strumień wody lub roztworu wody z substancją chemiczną pod ciśnieniem, dzięki czemu nie tylko wypłukuje resztki z kieszonki dziąsłowej, ale także dodatkowo masuje dziąsła, zwiększając ukrwienie tkanki. Pomiędzy jednym a drugim myciem zębów albo wówczas, gdy nie mamy pod ręką szczoteczki, warto płukać jamę ustną specjalnym płynem, np. Elmex czy Meridol.