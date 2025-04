Oczyszczanie zębów obejmuje usunięcie płytki nazębnej tworzącej się na powierzchni szkliwa oraz oczyszczenie kieszeni przy dziąsłach. Płytka tworzona jest przez bakterie, które powodują choroby dziąseł. O ile najnowsze badania nie potwierdzają jednoznacznie wpływu czyszczenia zębów na choroby serca, to nawiązują do badań, które dowiodły, że istnieje zależność między zdrowiem dziąseł, a zdrowiem serca.

Zakażenia bakteryjne, które utrzymują się przez dłuższy okres czasu powodują stan zapalny w naczyniach krwionośnych, co może wpływać na zwiększenie ryzyka chorób serca i udaru.

W badaniu wzięło udział ponad 22 tysięcy Tajwańczyków, w wieku 50 lat lub więcej. Tajwański program ochrony zdrowia finansuje oczyszczanie zębów bez względu na choroby dziąseł. Rezultaty były zaskakujące: okazało się, że wśród osób czyszczących zęby 1,6% doznało ataku serca, a 8,9% miało wylew, podczas gdy w grupie kontrolnej 2% osób miało atak serca i 10% miało udar. Naukowcy jednak zaznaczają, że nie mieli pełnych informacji na temat pochodzenia, zwyczajów, wagi, przyzwyczajeń kulinarnych i trybu życia badanych osób.

Naukowcy apelują, żeby dbać o stan jamy ustnej dla jej zdrowia, a być może przy okazji odbędzie się to z korzyścią dla naszego serca.

