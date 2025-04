Fale mózgowe są obrazem aktywności elektrycznej naszego mózgu i mogą być z łatwością zarejestrowane przy pomocy urządzenia do elektroencefalografii, w skrócie EEG. Jednak odczytanie, co dokładnie zawiera informacja przesyłana w ośrodkowym układzie nerwowym było do tej pory niemożliwe.

„Jak mózg koduje informacje wizualne, pozwalające nam rozpoznawać ludzkie twarze i sytuacje od dawna pozostawało tajemnicą. Mimo, że do tej pory byliśmy w stanie wykryć aktywność pewnych obszarów mózgu w EEG w czasie wykonywania określonych czynności, nie wiadomo było, jakie dokładnie informacje są zapisane w falach mózgowych.” - wyjaśnia prof. Philippe Schyns, prowadzący te przełomowe badania – „Trochę przypomina to oglądanie zakodowanego kanału telewizyjnego. Wcześniej mogliśmy jedynie odbierać sygnał, bez możliwości obejrzenia zawartości, teraz możemy to zmienić.”

By móc odczytać informacje zapisane w falach mózgowych badacze przeprowadzili testy na 6 zdrowych ochotnikach, którym pokazano zdjęcia ludzkich twarzy wyrażających różne emocje: strach, szczęście, zaskoczenie itp. W drugim etapie eksperymentu losowo zakryto część zdjęcia, tak by widoczne pozostały np. jedynie usta lub oczy i na tej podstawie poproszono uczestników badania o rozpoznanie określonych emocji. Jednocześnie rejestrowano obraz fal mózgowych w czasie oceniania różnych części twarzy.

Fale mózgowe różnią się znacznie pod względem częstotliwości, amplitudy i fazy. W trakcie badania odkryto jednak, że fale „beta”, o częstotliwości 12 Hz niosły informacje na temat oczu, natomiast fale „theta” kodowały dane na temat ust. Naukowcy zauważyli również, że kodowanie informacji zależy głównie od fazy lub czasu wystąpienia określonej fali mózgowej, a nie jej amplitudy, czyli siły.

Naukowcy w pracy opublikowanej w czasopiśmie PLoS Biology wyrażają nadzieję, że ich odkrycie pomoże lepiej zrozumieć procesy zachodzące w naszym mózgu i być pomoże stworzyć model mózgu, który będzie można wykorzystać np. do zadań obliczeniowych.

Źródło: PhysOrg/ kp

