Połączmy przyjemne z pożytecznym! Niech zmagania o zwycięstwo na szachownicy wspomagają walkę o życie pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" oraz Małopolski Związek Szachowy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w V Turnieju Szachowym.

Reklama

Warunkiem dopuszczenia do rywalizacji jest… okazanie zaświadczenia o oddaniu krwi na rzecz pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego, koniecznie z zaznaczeniem hasła "Daj Mata chorobie". Krew można oddać w każdym powiatowym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Za zawodników, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat lub z różnych przyczyn nie mogą oddać krwi, mogą to zrobić inne osoby, np. ktoś z rodziny lub przyjaciół.

Turniej zostanie rozegrany w dniu 24 marca 2013 r. (niedziela) o godz. 9.30 w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 49 (budynek Zespołu Szkół Elektrycznych). Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2013 r.: telefonicznie pod nr: (18) 331 05 37, kom. 666 046 653, pocztą elektroniczną na adres janmar25@wp.pl lub przez stronę www.chessarbiter.com.

Patronat Honorowy nad turniejem objął Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Polecamy: dział Chłoniaki w serwisie nowotwory.wieszjak.polki.pl

Źródło: www.przebisnieg.org /mk