Daj się polubić w 90 sekund (a nawet mniej!)

Masz 90 sekund, aby przyciągnąć uwagę swojego rozmówcy, zrobić na nim pozytywne wrażenie i sprawić, by Cię polubił. Jednak czy wiesz, co sprawia, że ludzie Cię zauważają, zapamiętują i zaczynają lubić? To drobiazgi — mowa ciała, drobne gesty, wyraz twarzy, barwa głosu i wreszcie wypowiadane przez Ciebie słowa. Aby przekonać do siebie innych, nie musisz zmieniać swojego charakteru. Wystarczy, że poznasz kilka cennych zasad, by ludzie poczuli się przy Tobie naturalnie i komfortowo.