Jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Są z nami zawsze i dlatego nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele dla nas znaczą, dopóki ich nie stracimy. Włosy – sprawiają, że czujemy się po prostu, ale i aż, normalnie. Przekonują się o tym boleśnie osoby, które zostały poddane chemioterapii. Utrata włosów, uboczny skutek leczenia, to dla dziewczyn po chemioterapii jak utrata urody, pewności siebie, poczucia własnej wartości. Zwłaszcza, że podczas leczenia raka osoba chora i tak czuje się osłabiona, fizycznie i psychicznie.

Fundacja Rak’n’Roll przekonuje, że nie musi tak być. Zmagając się z chorobą warto dbać o swój wygląd zewnętrzny, by poprawić swoje samopoczucie, pewność siebie. Dobrze dobrana peruka może znacznie poprawić kondycję chorej osoby.

Fundacja zaangażowała zakłady fryzjerskie do pomocy. Także dzięki tobie jest to możliwe – ścinając włosy podpisz oświadczenie, że przekazujesz je na perukę dla osób, które potrzebują włosów. Salony fryzjerskie, współpracujące z Fundacją zbiorą ścięte włosy i przekażą je firmie produkującej peruki. Do akcji przyłączył się już salon Jagi Hupało, znanej stylistki fryzur, kreatorki wizerunku, specjalistki w kwestii wyglądu i właścicielki salonu Jaga Hupało & Thomas Wolff Hair Studio. Fundacja współpracuje również z firmą Rokoko Hair Company, która będzie przygotowywać peruki.

Celem Fundacji jest zebranie jak największej ilości włosów. Weź udział w akcji, jeśli chcesz zrobić coś dobrego dla innych!

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy ściąć włosy według wskazówek znajdujących się na stronie www.raknroll.pl i przesłać je wraz ze swoimi danymi kontaktowymi na adres Fundacji Rak'n'Roll: ul.Chełmska 19/21, budynek "Lipsk", lok.409, 00-724 Warszawa.

Reklama

Peruki będą przekazywane za darmo kobietom, które walczą z rakiem.