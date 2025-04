Od 1 stycznia 2023 bezpłatny dostęp do prezerwatyw w aptekach będą miały osoby w wieku 18-25 lat - ogłosił prezydent Emmanuel Macron w nagraniu opublikowanym na Twitterze. Jest to element szerszej kampanii. Do tej pory możliwe było wykupienie środków antykoncepcyjnych z refundacją (jeśli zostały przepisane na recepcie). Nowe rozwiązanie ma nie tylko zapobiegać infekcjom, ale też nieplanowanym ciążom. Prezydent podkreślił, że w temacie edukacji seksualnej jest wiele do zrobienia.

Nie tylko darmowe prezerwatywy

Jest to element kampanii, która zakłada również rozszerzenie dostępu do bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Celem jest też zachęcanie do szczepień przeciwko HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego), który może przyczyniać się do rozwoju nowotworów, w tym raka szyjki macicy. Plany rządowe przewidują również dostęp do bezpłatnej antykoncepcji awaryjnej bez recepty dla wszystkich kobiet. Wcześniej wprowadzono w tym kraju bezpłatną antykoncepcję dla kobiet do 26 roku życia.

Coraz więcej chorób przenoszonych drogą płciową wśród młodych ludzi

Francuscy eksperci ds. zdrowia zaobserwowali 30% wzrost przypadków zakażeń przenoszonych drogą płciową w ostatnich latach. Jest to skutek niechęci młodych ludzi do stosowania środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza prezerwatyw, i niewystarczającego poziomu edukacji seksualnej.

Niedawno opublikowane dane we Francji wskazują, że liczba osób zakażonych chlamydią wzrosła w ubiegłym roku o 15% w porównaniu z 2020 r. i ponad dwukrotnie w porównaniu z 2014 r. Zakażenia rzeżączką stale rosną od 2016 r.

