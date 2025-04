Jak informuje „Rzeczpospolita”, bezpłatne i anonimowe badania na HIV można wykonać w czterech punktach konsultacyjno-diagnostycznych Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie:

Reklama

przy ul. Chmielnej 4,

przy ul. Nowogrodzkiej 82,

przy ul. Żelaznej 79,

przy ul. Targowej 44,

Reklama

oraz w Szpitalu Zakaźnym na Wolskiej.

Wyniki testu można otrzymać następnego dnia.

Marta Walichnowska z Krajowego Centrum ds. AIDS zachęca do skorzystania z bezpłatnej diagnostyki HIV zwłaszcza osoby, które miały choć jeden kontakt seksualny z osobą, o której nie są w stanie powiedzieć, czy była zdrowa, czy nie. Badaniu powinny się poddać również osoby, które dożylnie przyjmują narkotyki.

Czytaj też: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o HIV i AIDS

Źródło: „Rzeczpospolita”, 6.07.2011 /am