Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca należy do chorób metabolicznych. Na skutek nieprawidłowego wydzielania insuliny w trzustce, dochodzi do podwyższenia stężenia glukozy we krwi. Stan taki, jeśli trwa odpowiednio długo, może prowadzić do uszkodzenia szeregu narządów - przede wszystkim nerek, serca, naczyń krwionośnych, nerwów oraz oczu.

Lekarze i naukowcy rozróżniają kilka typów cukrzycy. Tym, w którym styl życia ma największe znaczenie zarówno na powstanie, jak i przebieg choroby jest cukrzyca typu 2, określana dawniej jako „insulinozależna”. Jest to zarazem najczęstsza postać tej choroby.

Skąd się bierze ta choroba?

W rozwoju cukrzycy niewątpliwą rolę odgrywają czynniki genetyczne. Za gwałtowne zwiększanie się częstości występowania tej choroby w ostatnich latach odpowiadają przede wszystkim czynniki środowiskowe, głównie szkodliwy tryb życia.

Otyłość

Otyłość jest najważniejszym nabytym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Nie wszystkie rodzaje otyłości są tak samo niebezpieczne – największe zagrożenie stwarza otyłość brzuszna. Udowodniono, że ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 wzrasta proporcjonalnie do wzrostu BMI, ale także do tzw. wskaźnika WHR (waist-hip ratio), czyli stosunku obwodu talii do obwodu bioder.

Ważne, by zapamiętać, że redukcja masy ciała jest korzystna zarówno u osób z nadwagą i otyłością, u których nie stwierdzono jeszcze zaburzeń gospodarki węglowodanowej (cukrowej) organizmu, jak i u tych, u których rozpoznany został stan przedcukrzycowy czy cukrzyca. Co więcej, stan przedcukrzycowy i cukrzyca we wczesnym stadium rozwoju mogą całkowicie ustąpić na skutek zmiany stylu życia i zmniejszenia masy ciała.

Aktywność fizyczna

Regularna aktywność fizyczna nie tylko sprzyja walce z nadwagą i otyłością, ale ma korzystny wpływ na procesy przemiany tłuszczów i węglowodanów zachodzące w naszym organizmie. Jest ona drugim po walce z nadwagą i otyłością elementem zapobiegania rozwojowi cukrzycy. Udowodniono, że sama w sobie zmniejsza ona ryzyko rozwoju tej choroby nawet o 60%.

