Nowa ustawa o działalności leczniczej, wchodząca w skład rządowego pakietu zdrowotnego, podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego 11 maja 2011 r., w sposób znaczący zmienia dotychczasowe zasady funkcjonowania sektora medycznego, w tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z nową ustawą samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki będą musiały same pokrywać ich ujemne wyniki finansowe. Nie będzie możliwe tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Szpitale będą za to mogły się łączyć, tworząc spółki. Z kolei samorządy będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych szpitali, ale pod warunkiem, że zdecydują się na przekształcenie.

Podczas debaty przybliżone zostaną nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jak również wskazane możliwe pułapki i zagrożenia. Na spotkanie zapraszani są przede wszystkim przedstawiciele samorządów, kadra zarządzająca i pracownicy placówek ochrony zdrowia.

Zapraszamy Państwa do zadawania pytań, na które eksperci odpowiedzą podczas debaty. Organizatorem debaty jest Wolters Kluwer Polska.

Debata odbędzie się 10 czerwca, w godzinach 13:00-14:30.

Źródło: Wolters Kluwer Polska/mn

