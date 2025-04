Kiedy do lekarza?

Rodzice powinni zgłosić się do alergologa lub pulmonologa już przy pierwszych objawach mogących wskazywać na istnienie pyłkowicy u dziecka, tj. gdy zauważą u niego wodnisty katar, świąd nosa, nasilone kichanie, świąd i łzawienie oczu, suchy kaszel po kontakcie z alergenami (bazie, spacer po kwitnącej łące).

Co dalej?

Każde dziecko mające objawy pyłkowicy musi być zdiagnozowane i powinno mieć wykonane badania alergologiczne (testy skórne, badanie poziomu IgE specyficznego) w celu potwierdzenia alergii i ustalenia rodzaju alergenów (pyłków), na które jest uczulone, i ograniczenia kontaktu z alergenami.

Rodzice powinni znać wyniki badań dziecka, ustalić z lekarzem sposób postępowania i eliminacji alergenu z otoczenia dziecka. Rodzice powinni zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin na danym terenie.

Z alergią na co dzień

Po kontakcie z alergenem należy umyć ręce (unikać pocierania nosa i swędzących oczu), po spacerze zmienić odzież, wykapać się i umyć włosy.

W okresach pylenia pokój dziecka nie powinien być bezpośrednio wietrzony, również pościel wystawiana na powietrze powinna być zabezpieczona przed kontaktem z alergenami pyłkowymi.

Dziecko powinno być pod stałą opieką poradni alergologicznej, gdzie po przeprowadzonej diagnostyce i ustaleniu rozpoznania lekarz specjalista zleci konieczne leczenie farmakologiczne i ustali dalsze postępowanie z dzieckiem. Zapytaj o możliwość odczulania dziecka (immunoterapia).

Należy pamiętać, że zleconego leczenia nie wolno przerywać na własna rękę, można go modyfikować jedynie po konsultacji z lekarzem. Jeżeli objawy uczulenia są szczególnie gwałtowne, towarzyszy im kaszel, duszność lub wystąpi gorączka rodzice powinni zgłosić się natychmiast do lekarza, bez oczekiwania na często odległy termin wizyty specjalistycznej.

