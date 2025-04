Nie boli, trwa zaledwie kilka lub kilkanaście minut, a pozwala dość dokładnie ocenić gęstość kości i zagrożenie osteoporozą. Co jeszcze warto wiedzieć o densytometrii?

Dla kogo?

Badanie to powinni profilaktycznie robić wszyscy, co 2–3 lata. Przy czym mężczyźni po raz pierwszy po 65. roku życia,

a kobiety ok. 10 lat po menopauzie.

Uwaga! To wytyczne dla osób do tej pory zdrowych, w których rodzinie nie ma chorych na osteoporozę.

W przypadku obciążenia dziedzicznego, a także przy nadmiernej skłonności do złamań czy postępującej z wiekiem utracie wzrostu (powyżej 2 cm) lekarz może zalecić inny tryb wykonywania badań.

W gabinecie

Jeśli będziesz miała skierowanie od internisty czy ortopedy, zbadasz się bezpłatnie – w ramach NFZ (koszt bez skierowania to 75–100 zł) Densytometria nie wymaga specjalnych przygotowań. Wystarczy, że:

- w dniu badania nie będziesz zażywała preparatów z wapniem lub mineralno-witaminowych (mogłyby nieco zafałszować wynik);

- założysz wygodne ubranie, bez metalowych guzików i zamków w okolicy ud, bioder i kręgosłupa.

Warto wiedzieć: Podczas badania leżysz na specjalnym stole, nad którym przesuwa się ramię densytometru. Emituje ono mała dawkę promieni RTG. Obraz z takiego prześwietlenia przesyłany jest do komputera. W ten sposób bada się gęstość kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i kości udowej.

Wyniki

Mają postać wykresów i tabeli. Są w nich uwzględnione tzw. wskaźniki punktowe Z-score i T-score. Pokazują on,e jaką masz kondycję kości na tle swoich