Kampania ma na celu wpojenie właściwych nawyków higienicznych, zwrócenie uwagi na konieczność odwiedzania stomatologów nie tylko w celu leczenia powstałych już dolegliwości, ale przede wszystkim prewencyjnie i kontrolnie. Poruszono również temat zwiększenia komfortu życia z protezą zębową.

Jak udało się dotrzeć do tak szerokiej i zróżnicowanej grupy pacjentów?

Powszechność kluczowych zagadnień, jak również umieszczenie największych polskich miast na mapie podróży mobilnego gabinetu, stały się narzędziem do zwerbowania bardzo zróżnicowanej grupy pacjentów pod względem wieku, świadomości zdrowotnej, jak również kondycji zębów i jamy ustnej. Dzięki temu lekarze mieli szansę przekazania kluczowych dla zdrowia jamy ustnej zagadnień. Dla wielu odwiedzających była to okazja do dowiedzenia się o konieczności leczenia powstałych już ubytków, dla innych do zmiany swoich niewłaściwych technik mycia zębów, czy korzystania z protez zębowych.

Dodatkowym pozytywnym akcentem, jest fakt, że pacjenci, którzy skorzystali z konsultacji z pewnością przekażą usłyszane informacje swoim bliskim, co sprawia, że cel propagowania pro zdrowotnych informacji nabiera jeszcze bardziej globalnego wymiaru. Kampania swoją popularność wśród pacjentów zawdzięcza również bardzo przystępnej formie i doskonałemu mechanizmowi działania.

Organizatorzy zaplanowali wizyty mobilnego gabinetu w 10 lokalizacjach na terenie Polski, były to: Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Wrocław, Czeladź, Katowice, Marki, Warszawa. Badania prowadzone były od piątku do niedzieli w dużych centrach handlowych. W ciągu jednego weekendu eksperci spotykali się z około 500 pacjentami.

Informacje na temat bezpłatnych konsultacji stomatologicznych w miastach, które brały udział w kampanii, były przekazywane za pośrednictwem mediów oraz działań promocyjnych polegających na rozdawaniu ulotek i zamieszczaniu plakatów informujących o kampanii.

Jak przebiegała akcja?

Nie prowadzono zapisów na konsultacje, wystarczyło przyjść na miejsce w dniu organizacji akcji i można było bezpłatnie skorzystać z porady stomatologa. O tym, kto skorzysta z badań jako pierwszy, decydowała kolejność przyjścia. Czas konsultacji to zaledwie klika minut, w zależności od powagi problemu ulegał zmianie. W ramach akcji pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji, podczas których lekarz dentysta zbadał stan zdrowia jamy ustnej, udzielił porady i przekazał materiały edukacyjne dotyczące problemu. Pacjenci, u których lekarz zauważył niepokojące objawy, byli kierowani na dalsze konsultacje stomatologiczne, otrzymywali również informacje o rekomendowanych przez PTS placówkach stomatologicznych w ich mieście.

W czasie akcji w mobilnym gabinecie było obecnych dwóch lekarzy. Wszyscy lekarze Rady Programowej kampanii są zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym.

Mobilny gabinet to w rzeczywistości dwa, oddzielone od siebie profesjonalne gabinety stomatologiczne, dzięki temu konsultacje w ramach kampanii spełniały standardy Sanepidu w zakresie zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i higieny.

Co się dzieje za „drzwiami” mobilnego gabinetu?

Pacjenci zainteresowani wzięciem udziału w Dniach Konsultacji Stomatologicznych, po zgłoszeniu się do mobilnego gabinetu, przed przystąpieniem do badania proszeni byli o wypełnienie ankiety dotyczącej ich problemów ze zdrowiem jamy ustnej. Następnym etapem stawała się konsultacja stomatologiczna w gabinecie. Dentysta oceniał wówczas stan zdrowia jamy ustnej, kondycję dziąseł i przyzębia, sprawdzał obecność kamienia i płytki zębowej, oraz ewentualnych ubytków, czy schorzeń. Po wnikliwej kontroli przekazywał pacjentowi szczegółowe informacje na temat kondycji jamy ustnej i zębów, proponował również właściwe dla danego problemu rozwiązania, oraz przekazywał materiały informacyjne. Konsultacja miała każdorazowo charakter typowej wizyty kontrolnej u dentysty, a ponadto przebiegała w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.

Czego nauczyliśmy się w trakcie kampanii?

Wyniki ankiet wypełnianych przez pacjentów, biorących udział w konsultacjach, będą archiwizowane i posłużą do analiz i opracowania podsumowania kampanii oraz prezentacji stanu zdrowia jamy ustnej Polaków.

Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów. Lekarze, przeprowadzający konsultacje w mobilnym gabinecie, po spotkaniach z szeroką grupą pacjentów, są w stanie sformułować pewne wnioski, będące swego rodzaju charakterystyką zdrowia i kondycji jamy ustnej Polaków. Problemy, z którymi najczęściej spotykali się stomatolodzy to: niewłaściwa technika oraz zbyt rzadkie mycie zębów, brak wizyt kontrolnych u dentysty, utrudnienia wynikające z użytkowania protezy zębowej, brak świadomości na temat dbania o zdrowie jamy ustnej.

Pacjenci często pytali o poradę jak sobie radzić lub zapobiegać problemom takim jak paradontoza, krwawiące dziąsła, nadwrażliwość, wybielanie zębów, sposoby właściwego dbania i użytkowania protez zębowych, ale również, kiedy powinna nastąpić pierwsza wizyta u dentysty w życiu małego dziecka oraz jak dbać o jego jamę ustną.

Organizatorzy uważają kampanię za sukces, pacjenci, którzy poddali się badaniom również oceniają tą inicjatywę bardzo pozytywnie i z przekonaniem rekomendują ją wszystkim tym osobom, których zdrowie zębów i jamy ustnej nie jest obojętne.

