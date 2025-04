Intensywny krem odżywczy Oeparol Essence z kwasami omega i ceramidami na dzień.

Wskazania: codzienna pielęgnacja skóry suchej lub bardzo suchej, zmęczonej i potrzebującej dogłębnego odżywienia i odprężenia.

Działanie: krem przyspiesza proces regeneracji skóry i dostarcza jej substancji odżywczych. Kompleks Ω Lipo-Ceramid, będący kompozycją ceramidów i pozyskiwanych z oleju z nasion wiesiołka kwasów omega-6, odbudowuje barierę lipidową skóry i przywraca jej równowagę fizjologiczną. Innowacyjny emolient zastosowany w preparacie porządkuje strukturę lipidów i zwiększa zdolność do zatrzymywania wody w naskórku. Krem został wzbogacony o polifenole z czarnych winogron o działaniu przeciwrodnikowym i antystresowym.

Sposób użycia: stosować rano na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi.

Silnie regenerujący krem Oeparol Essence z kwasami omega i ceramidami na noc.

Wskazania: codzienna pielęgnacja skóry suchej lub bardzo suchej, potrzebującej dogłębnego odżywienia i regeneracji.

Działanie: krem przyspiesza proces regeneracji skóry i dostarcza jej substancji odżywczych. Kompleks Ω Lipo-Ceramid, będący kompozycją ceramidów i pozyskiwanych z oleju z nasion wiesiołka kwasów omega – 6, odbudowuje barierę lipidową skóry i przywraca jej równowagę fizjologiczną. Innowacyjny emolient zastosowany w preparacie porządkuje strukturę lipidów i zwiększa zdolność do zatrzymywania wody w naskórku, zapewniając efekty kojący i ochronny. Dzięki zawartości masła Shea skóra odzyskuje gładkość i elastyczność.

Sposób użycia: stosować wieczorem na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi.

Odżywczy krem pod oczy Oeparol Essence z kwasami omega i ceramidami.

Wskazania: codzienna pielęgnacja skóry wokół oczu, skłonnej do przesuszania oraz występowania cieni i opuchnięć pod oczami.

Działanie: krem przyspiesza proces regeneracji skóry i dostarcza jej substancji odżywczych. Kompleks Ω Lipo-Ceramid, będący kompozycją ceramidów i pozyskiwanych z oleju z nasion wiesiołka kwasów omega-6, odbudowuje barierę lipidową skóry i przywraca jej równowagę fizjologiczną. Innowacyjny emolient zastosowany w preparacie porządkuje strukturę lipidów i zwiększa zdolność do zatrzymywania wody w naskórku. Dzięki zawartości masła Shea skóra odzyskuje gładkość i elastyczność. Zamknięta w liposomach escyna poprawia mikrokrążenie, zmniejsza kruchość naczyń, redukuje opuchnięcia i rozjaśnia cienie pod oczami.

Sposób użycia: stosować rano i wieczorem. Delikatnie wklepać krem w skórę wokół oczu.

Ujędrniająco-odżywcze masło do ciała Oeparol Essence z kwasami omega i ceramidami.

Wskazania: codzienna pielęgnacja skóry ciała, potrzebującej ujędrnienia, dogłębnego odżywienia i wygładzenia.

Działanie: masło do ciała przyspiesza proces regeneracji skóry i dostarcza jej substancji odżywczych. Kompleks Ω Lipo-Ceramid, będący kompozycją ceramidów i pozyskiwanych z oleju z nasion wiesiołka kwasów omega-6, odbudowuje barierę lipidową skóry i przywraca jej równowagę fizjologiczną. Innowacyjny emolient zastosowany w preparacie porządkuje strukturę lipidów i zwiększa zdolność do zatrzymywania wody w naskórku. Dzięki wysokiej zawartości masła Shea skóra odzyskuje gładkość i elastyczność.

Sposób użycia: stosować do codziennej pielęgnacji ciała, szczególnie po kąpieli. Wmasować masło w skórę i pozostawić do wchłonięcia.

