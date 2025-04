Detektor umożliwi ustalenie jakie choroby przebył pacjent i jakie aktualnie przechodzi. Płytki z azotku galu są pokryte ułożonymi w stogi „nanodrutami”, na które naniesiono pojedynczą warstwę nanocząsteczek złota – w takim podłożu będą wykonane dołki, do których naukowcy wprowadzą dobrane sekwencje aminokwasów, które będą wyłapywać przeciwciała. Następnie będzie można je wykryć dzięki oświetleniu płytki i analizie, które częstości światła są odbijane i pochłaniane. Świetlny sygnał jest wzmacniany nawet milion razy dzięki specjalnemu podłożu – to sprawia, że detektor jest czuły na minimalne ilości przeciwciał. Urządzenie może też zostać wykorzystane np. do wykrywania skażeń w środowisku naturalnym. Źródło: Gazeta Wyborcza, 3.03.2011/mn

