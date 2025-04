Rola potu

Pracują cały dzień i całą noc – trzy miliony gruczołów potowych na naszej skórze. Ich zadanie to transport wody na powierzchnię skóry. A wszystko to by zapobiec przegrzaniu się organizmu. Dzieje się tak za sprawą pojawiającego się na skórze potu. Wilgoć nie tylko nas schładza, ale ma też pozytywny wpływ na naszą skórę.

Norma to 0,5-2 l wydzielanego potu dziennie. Podczas uprawiania sportu, w stresie czy w upalne dni organizm produkuje go jeszcze więcej. W najbardziej ekstremalnych warunkach, na przykład bardzo dużego wysiłku fizycznego lub w tropikalnych temperaturach, ilość wydzielanego potu może sięgnąć nawet 10 l w ciągu dnia!

Dyskomfort

Nieprzyjemne uczucie powstaje właściwie dopiero wtedy, kiedy pot zaczyna brzydko pachnieć. Do czasu osiągnięcia okresu dojrzewania jesteśmy przed tym uchronieni. Później jednak obok niewinnych gruczołów potowych znajdujących się na całej skórze powstają dodatkowe gruczoły pod pachami i w okolicach genitaliów. To, co wydzielają, nie ma praktycznie żadnego zapachu. Poczujemy zapach potu dopiero, kiedy bakterie znajdujące się na skórze zaczną go rozkładać i tym samym przekształcać kwasy tłuszczowe oraz lipidy skóry.

Co wybrać?

Mydło z wodą to podstawowe narzędzia, za pomocą których zlikwidujemy zapach wydzielany przez ciało. Jednak wielu osobom to nie wystarcza, dlatego sięgają po dezodorant.

