Jak rozpoznać zmiany chorobowe?

W pierwszym okresie choroby dochodzi do obniżenia wysokości krążka międzykręgowego. Potem zmniejsza się przestrzeń między trzonami kręgów, a w stawach międzykręgowych dochodzi do podwichnięcia i w konsekwencji do rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Zmiany chorobowe mogą dotyczyć odcinka szyjnego, piersiowego bądź lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Badanie rentgenowskie

W przypadku silnych dolegliwości bólowych kręgosłupa najprostszą i skuteczną metodą badań jest rentgen. Ponieważ w przebiegu choroby dochodzi do uszkodzenia chrząstki stawowej, kości przebudowują się z tworzeniem wyrośli kostnych. Powstają stwardnienia warstwy podchrzęstnej, mogą też tworzyć się podchrzęstne torbiele. W opisie zdjęcia rentgenowskiego określane są mianem osteofitów. Zmiany zwyrodnieniowe mogą występować wzdłuż całego kręgosłupa lub tylko na niektórych odcinkach. Przeważnie dotyczą krążka międzykręgowego, stawów międzykręgowych i trzonów kręgowych.

Niektóre z tych zmian są dobrze widoczne na zwykłym zdjęciu rentgenowskim. Najlepiej wykonać je w dwóch płaszczyznach: bocznej i przednio-tylnej.

Czasami wykonuje się tylko zdjęcie odcinka kręgosłupa, w którym chory podaje występowanie objawów bólowych. Jednak zdecydowanie częściej wykonywane jest zdjęcie całego kręgosłupa w celu uwidocznienia wszystkich zmian i zaplanowania odpowiedniego leczenia. Na obrazie rentgenowskim można zaobserwować zwężenia przestrzeni międzykręgowych, zwężenia i zniekształcenia stawów między wyrostkami oraz brzeżne wyrośla kostne na krawędziach trzonów.

Inne sposoby diagnozowania

Jeśli na otrzymanym zdjęciu rentgenowskim nie widać zmian, a objawy sugerują chorobę zwyrodnieniową, można wykonać badanie tomograficzne lub rezonans magnetyczny. W przypadku podejrzenia stanu zapalnego lub obecności wysięku stawowego, można wykonać badanie scyntygraficzne lub artroskopię z pobraniem płynu zapalnego do badania.

Często wykonuje się również badania krwi i moczu, celem wykluczenia innych przyczyn dolegliwości kręgosłupa. Ponieważ czasami zwyrodnienie kręgosłupa daje niespecyficzne objawy bólowe w klatce piersiowej, powinno się wykonać EKG w celu wykluczenia chorób serca.

