Kiedy mówimy o nadciśnieniu płucnym?

Nadciśnienie płucne to stan, gdy ciśnienie tętnicze w tętnicy płucnej osiąga nieprawidłowe wartości. Przyczyną są najczęściej choroby płuc i naczyń płucnych oraz wrodzone wady serca. Objawy choroby nie są charakterystyczne – dominuje obniżona tolerancja wysiłku z powodu duszności lub/i męczliwości.

Aby rozpoznać nadciśnienie płucne należy potwierdzić jego istnienie w badaniach dodatkowych, i jeśli to możliwe – ustalić przyczynę tej dysfunkcji.

Cewnikowanie prawej połowy serca

Złotym standardem w rozpoznawaniu nadciśnienia płucnego jest cewnikowanie prawej połowy serca. Jest to badanie, w którym wprowadza się cewnik do układu żylnego poprzez nakłucie żyły szyjnej, udowej lub podobojczykowej. Następnie lekarz dociera cewnikiem do prawego przedsionka, prawej komory i tętnicy płucnej. Umożliwia to zbadanie ciśnienia tętniczego w tętnicy płucnej, które w nadciśnieniu płucnym przekracza wartość 25 mmHg w spoczynku. Podczas tego badania wykonuje się również tzw. ostrą próbę hemodynamiczną. Polega ona na podaniu miejscowym w tętnicy płucnej, substancji rozkurczającej naczynia. Jeśli dojdzie do spadku ciśnienia krwi, chorego określa się jako „wazoaktywnego". Pozwala to na zastosowanie leczenia zachowawczego z wykorzystaniem blokerów kanału wapniowego.

ECHO serca

Kolejnym badaniem, które umożliwi nam potwierdzenie istnienia nadciśnienia płucnego jest echokardiografia, czyli ECHO serca. Opcja dopplera, badająca kierunek przepływu krwi, pozwala na wstępne oszacowanie wartości ciśnienia w tętnicy płucnej. Badanie to umożliwia również, rozpoznanie przyczyny, o ile jest ona umiejscowiona w sercu.

RTG klatki piersiowej

Innym badaniem, którego wyniki mogą wskazywać na istnienie nadciśnienia płucnego jest zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Na zdjęciu wówczas widać cienie świadczące o poszerzeniu pnia płucnego, powiększenie prawej komory i prawego przedsionka oraz cechy zastoju w krążeniu płucnym. Widoczne mogą być również cechy choroby śródmiąższowej lub rozedmy płuc.

Spirometria

Badanie czynnościowe płuc – spirometria, nie jest co prawda badaniem, potwierdzającym nadciśnienie płucne, ale jego nieprawidłowe wyniki mogą nasuwać podejrzenie istnienia choroby, która zagraża rozwojem nadciśnienia płucnego.

Złoty standard!

Podsumowując, złotym standardem w rozpoznawaniu nadciśnienia płucnego jest badanie hemodynamiczne – cewnikowanie prawej połowy serca. Pozostałe badania mogą potwierdzać diagnozę lub wskazywać na jej potencjalną przyczynę.

