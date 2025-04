U zdrowej dorosłej kobiety okres pojawia się średnio co 28 dni. Tak głosi teoria, w praktyce jedne z nas mogą miesiączkować np. co 21 dni, a inne co 36. To także mieści się w normie. Najważniejsze, by cykl był w miarę regularny.

Odstępstwa od reguły

O ile nie jesteś w ciąży, kilku- lub kilkunastodniowe opóźnienie może być wynikiem przepracowania, stresów, podróży czy odstawienia tabletek antykoncepcyjnych. Gdy twój organizm odzyska zdrowy rytm, okres też wróci do normy.

Nieregularne cykle masz już od dłuższego czasu? Idź do ginekologa. Zarówno zbyt krótkie, jak i zbyt długie cykle świadczą zazwyczaj o zaburzeniach hormonalnych, w tym zbliżającej się menopauzie.

Porada lekarza jest konieczna także wtedy, gdy;

- miesiączki są bardzo bolesne – przyczyną może być endometrioza, czyli nieprawidłowy rozrost śluzówki wyściełającej macicę;

- okres trwa ponad tydzień – długie i obfite krwawienia mogą prowadzić do anemii, to także objaw, który często towarzyszy mięśniakom macicy;

- krwawisz skąpo i nie dłużej niż 2 dni – być może to objaw np. zespołu policystycznych jajników czy kłopotów z tarczycą.