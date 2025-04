Dialogowe Rozwiązywanie Problemów to nowa technika psychologiczna pomocna w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, wymagającymi podejmowania decyzji. W skrócie polega ona na przedyskutowaniu różnych aspektów zgłoszonego problemu przy wykorzystaniu zarówno myślenia racjonalnego, jak i wyobraźni.

Naukowcy ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego chcą przetestować tę metodę w sposób rzetelny i dokładny, zapraszając do udziału w badaniu wszystkie osoby, które borykają się z jakąś trudnością bądź mają jakiś dylemat i chciałyby z kimś o tym porozmawiać.

Chodzi o osoby, które mają ważne problemy, ale nie długotrwałe (np. zastanawiają się, jakie studia wybrać, jak poradzić sobie z męczącą znajomością, czy wziąć zwierzaka ze schroniska, jak poprawić swoje relacje ze współpracownikami, czy kontynuować swoją karierę w danej pracy, jakim rodzicem być itp.). W trakcie badania chętni będą mogli porozmawiać z wykwalifikowanym psychologiem o dręczących ich problemach. Udział w badaniu jest bezpłatny. Wszelkie dane i informacje uzyskane podczas badania posłużą wyłącznie do celów naukowych – badanie jest poufne.

Informacje szczegółowe: w badaniu mogą wziąć udział osoby w wieku 20-38 lat, które chciałyby znaleźć rozwiązanie swojego aktualnego problemu (nie mogą w nim wziąć udziału osoby, które borykają się z problemami trwającymi od długiego czasu, jak również osoby będącym w bardzo złej kondycji psychicznej, w trakcie leczenia psychologicznego czy psychiatrycznego lub planujące rozpocząć takie leczenie).

Badanie trwa ok. 1,5-2 godzin, w tym sama rozmowa z psychologiem zajmuje godzinę, czyli tyle ile standardowa konsultacja psychologiczna. Na początku badania każda osoba będzie proszona o wypełnienie kilku kwestionariuszy oraz otrzyma szczegółowe informacje na temat techniki Dialogowego Rozwiązywania Problemów.

Terminy i miejsce badań:

21.08 (wtorek), 31.08 (piątek), 1.09 (sobota) – Uniwersytet Warszawski ul. Stawki 5/7 w Warszawie (Centrum); pokój 108.

24.08 (piątek), 25.08 (sobota) – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie (Praga Południe); pokój N204.

W sprawie udziału w badaniu należy kontaktować się mgr Natalią Cesarz (dialogowebadanie@gmail.com; telefon 668-708-813). W mailu należy wskazać odpowiadające godziny badania (między 9.00 a 20.00). Istnieje też możliwość wybrania innych terminów badania. (mk)

