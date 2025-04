Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Kalifornia wykorzystali w swoich badaniach diamenty o średnicy zaledwie 8 nanometrów (czyli 10-9metra) jako systemu transportującego lek cytostatyczny – doksorubicynę. Tak małe kamienie wystarczą, aby skutecznie oprzeć się systemowi obronnemu komórek nowotworowych. Wiele nowotworów wykorzystuje bowiem mechanizm, pozwalający im pozbyć się ze swego wnętrza wszelkich obcych substancji, w tym niestety także leków przeciwnowotworowych. Białka znajdujące się na powierzchni takich komórek niczym odkurzacz wysysają wszystkie potencjalnie niebezpieczne związki. Nanodiamenty opierają się temu działaniu i pozostają w środku komórek, umożliwiając zadziałanie leku.

Nie jest to pierwsza próba, w której naukowcy próbują powstrzymać działanie tych białek w komórkach nowotworowych. Jednak do tej pory stosowane metody, charakteryzowały się dużą ilością działań niepożądanych i nie do końca satysfakcjonującymi wynikami leczenia. Diamenty pokryte doksorubicyną, w pierwszych badaniach na myszach z rakiem wątroby i sutka, wydają się być nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Rozmiar guza w czasie przeprowadzanych prób zmniejszał się zdecydowanie szybciej u zwierząt leczonych lekiem transportowanym na diamentach i nie zaobserwowano przy tym działań niepożądanych.

Tego typu terapia według naukowców może znaleźć zastosowanie na początku u pacjentów z nowotworami rozpoznawanymi w zaawansowanym stadium oraz nie reagującymi na standardowe leczenie. Dzięki temu poprawi się rokowanie tych chorych.

Źródło: Focus Gesundheit/ kp