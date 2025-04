"Dieta 5:2 dr. Mosleya" to podręcznik dla tych, którzy zgodzą się ze stwierdzeniem, że kluczem do prawidłowego funkcjonowania organizmu są powtarzające się okresy głodu. Autorzy książki - Michael Mosley i Mimi Spencer przekonują, że z punktu widzenia ewolucji, do takiego sposobu odżywiania jesteśmy genetycznie przystosowani.

Michael Mosley skupia się na pozytywnych wynikach morfologii krwi, jakie są skutkiem wprowadzonych założeń dietetycznych, natomiast Mimi Spencer (z kobiecego punktu widzenia) wypowiada się głównie w kontekście spadku swojej wagi - o 6 kilogramów. Jak oboje twierdzą - pomogło im w tym sporadyczne niedojadanie.

W książce - oprócz wyjaśnienia założeń nowego sposobu odżywiania - znajdziemy przepisy, które ułatwią "przetrwanie" dwóch postnych dni. Trzeba jednak wiedzieć, że chociaż - jak zapewniają jej pomysłodawcy, o czym świadczą przytoczone historie osób, które stosowały Dietę 5:2 - na razie nie ma informacji na temat rezultatów jej długotrwałego stosowania. Czy spadek masy ciała i poprawa wyników krwi utrzymają się? Czy jej stosowanie w dłuższym okresie nie sprawi, że organizm niejako "przyzwyczai się" do radykalnego ograniczania kalorii? O tym przekonać możemy się już chyba tylko na własnej skórze... O ile zechcemy.

Polska premiera książki Dieta 5:2 dr. Mosleya odbyła się na początku kwietnia 2013, na jej temat wypowiedziała się m.in. dietetyk Anna Pietrych, zdaniem której dni postne najlepiej stosować obok siebie (a nie - jak przekonują autorzy książki - jako 2 nienastępujące po sobie dni). Ma to pomóc w obkurczeniu żołądka.

Na końcu poradnika znajdziemy obszerną tabelę kaloryczności produktów oraz wypowiedzi osób testujących nową dietę (jak możemy się spodziewać - są to zdecydowanie głosy "za".

Techniczny opis książki: Dieta 5:2 dr. Mosleya.

