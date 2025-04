Normalnie spożywanie dużej zawartości tłuszczu w posiłku może powodować wysoki poziom trójglicerydów (typ związków tłuszczowych obecnych we krwi). „Jeśli dzieje się tak zbyt często, poziom trójglicerydów znacznie rośnie, a z nim rośnie ryzyko chorób serca” – powiedziała kierująca badaniem profesor Sheila West.

Okazuje się, że dodawanie przypraw do posiłków wysokotłuszczowych zmniejsza wzrost trójglicerydów o 30%. W badaniu uczestniczyli zdrowi ochotnicy z nadwagą. Naukowcy dodawali dwie łyżki przypraw do testowych posiłków, które składały się z kurczaka curry, włoskiego ziołowego chlebka i cynamonowego ciastka. Posiłek kontrolny miał taki sam skład z wykluczeniem przypraw. Badacze pobierali krew ochotnikom co 30 minut, do trzech godzin po posiłku.

Wyniki badania zostały opublikowane w Journal of Nutrition. Mieszanka stosowanych przypraw składała się z rozmarynu, oregano, cynamonu, kurkumy, czarnego pieprzu, goździków, sproszkowanego czosnku i papryki. Przyprawy dobrano ze względu na ich silne działanie antyoksydacyjne. Posiłki zawierające przeciwutleniające przyprawy sprawiały, że aktywność antyoksydantów we krwi zwiększała się o 13%, natomiast wydzielanie insuliny było mniejsze o 20%. Dodawanie dwóch łyżek przypraw do posiłków nie powodowało problemów żołądkowych, uczestnicy byli jednak uprzedzeni, że testowe posiłki będą mocno doprawione. Profesor West zamierza zbadać, czy stosowanie mniejszej ilości przypraw również da podobne rezultaty.

ScienceDaily / kp

