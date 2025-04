W czasie ciąży dochodzi nie tylko do uwrażliwienia płodu na pewne zapachy i smaki, ale również do zmian w strukturze tkanki mózgowej odpowiedzialnych za odbiór bodźców zapachowych. Naukowcy wierzą, że może to wpłynąć na to co dziecko będzie jadło i piwo w swoim życiu pozamacicznym.„Podkreśla to znaczenie zdrowego odżywiania się i powstrzymywania się od picia alkoholu w czasie ciąży i karmienia”- mówi Josephine Todrank - „Jeśli matka pije alkohol, jej dziecko może mieć większą skłonność do picia alkoholu, ponieważ rozwijający się płód oczekuje, że wszystko co otrzymuje od matki musi być bezpieczne. Jeśli ona zdrowo się odżywia, dziecko również w przyszłości będzie preferowało zdrową dietę.”Wyniki tego badania mogą mieć znaczące implikacje zdrowotne, ponieważ tak naprawdę wiele chorób współczesnej cywilizacji wynika ze złych przyzwyczajeń żywieniowych. Poznanie czynników wpływających na wybór pewnych pokarmów i niechęć do innych pomoże stworzyć specjalne strategie dietetyczne, które pomogą wzmocnić zdrowie noworodków, dzieci i dorosłych. W badaniu naukowcy karmili dwie grupy ciężarnych i karmiących myszy. W jednej grupie zwierzęta otrzymywały łagodną dietę, natomiast w drugiej pokarm zawierający większą ilość przypraw i bardziej aromatyczny. Okazało się, że nowo narodzone myszy wybierały pokarm o podobnych walorach zapachowych i smakowych, jak ten który otrzymywały ich matki w czasie ciąży. Stwierdzono także zmiany w strukturach mózgowych tzw. kłębuszkach węchowych odpowiedzialnych za odbiór bodźców zapachowych. Ze względu na podobieństwo w przebiegu rozwoju wszystkich ssaków nie ma powodów by wątpić, że identyczne zależności występują w przypadku człowieka.Dlatego tak ważne jest by wszystkie kobiety spodziewające się dziecka uważały na to co jedzą, ponieważ ich decyzje żywieniowe mają długofalowy wpływ na ich dziecko.Źródło: Science Daily/kp/pk

