Chip ograniczający łaknienie

Chociaż chirurgiczne metody leczenie otyłości niewątpliwie są skuteczne, to niosą ze sobą wiele niebezpieczeństw i wymagają od pacjentów wielu wyrzeczeń. Wymyślony przez naukowców z Imperial Collage London chip ma za zadanie znacząco ograniczyć łaknienie, co umożliwia zredukowanie wagi nawet o 20%. To maleńkie urządzenie, wszczepiane w bezpieczny i estetyczny sposób metodą laparoskopową, podłączane jest do naszego nerwu błędnego odpowiedzialnego za przekazywanie informacji o sytości do mózgu. Dzięki temu chip jest w stanie modyfikować informacje wysyłane do mózgu oraz z łatwością przekształcać je w wiadomości sprzyjające utracie wagi.

Głód opanowany

Mikrochip wymyślony przez badaczy eliminuje ciągłe, męczące podczas każdej diety poczucie głodu, dzięki temu zdecydowanie łatwiej przychodzi nam ograniczenie liczby spożywanych pokarmów. Przy czym, wiadomości przekazywane do mózgu nie zawsze są jednakowe, co jest niewątpliwą zaletą tego urządzenia. Mogą one dotyczyć na przykład prędkości, z jaką zjadamy nasz posiłek.

Podobne systemy

EnteroMedics opracował podobny system o nazwie Vblock. Testy przeprowadził Robin Blackstone z Centrum Medycznego Uniwersytetu Arizony. Ich wyniki, opublikowane na początku lutego tego roku, pokazały, iż średni spadek wagi u badanych wyniósł 24%. Drugi znany system o podobnym działaniu stworzyli pracownicy firmy IntraPace. Wykrywa on obecność pokarmów w żołądku i natychmiast wysyła informację o sytości do naszego mózgu.

Odchudzanie przyszłości

Jeżeli wymyślony przez naukowców chip zostanie wprowadzony do codziennego użytku być może w przyszłości nadwaga i otyłość nie będzie już plagą naszych czasów.

Źródło: Rzeczpospolita 2.04.2013/a.w.