Dieta niskokaloryczna prowadzi do poprawy funkcji serca u osób otyłych z cukrzycą typu 2. Jak podkreśla Sebastiaan Hammer z Uniwersytetu Medycznego w Holandii styl życia może mieć silne znaczenie u takich pacjentów. Niezwykle istotne jest to, że dosyć prosta interwencja skutecznie leczy tego typu objawy.

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, a cukrzyca typu 2 stanowi około 90–95% przypadków.

Tkanka tłuszczowa zlokalizowana w okolicach serca wykazuje szkodliwe działanie zwłaszcza u osób z chorobą metaboliczną.

Wyniki badań wykazały, że po 4 miesiącach stosowania diety niskokalorycznej zawartość tłuszczu osierdziowego spadła z 39 ml do 31 ml.

Badania te pokazują więc, że 16 tygodniowe stosowanie diety niskokalorycznej może w znaczący sposób przyczynić się do poprawy funkcji serca. Nawet po zakończeniu stosowania diety w ciągu kolejnych 14 miesięcy, gdy masa ciała wzrosła, wykazywano poprawę funkcjonowania mięśnia sercowego.

Jednak, jak podkreślają badacze, stosowanie diety wymaga ścisłej współpracy z lekarzem.

