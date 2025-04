Dbaj o prawidłową masę ciała

To bardzo ważny, wręcz podstawowy aspekt profilaktyki nawrotów zawału serca. Jeżeli masa ciała będzie mniejsza, serce będzie musiało wykonywać mniejszą pracę – nie dojdzie do przemęczenia mięśnia sercowego i ryzyko powtórnego zawału znacznie się zmniejszy. Ponadto właściwa masa ciała wpływa korzystnie także na inne organy (nie tylko na serce), które mogły ulec uszkodzeniu w wyniku zaburzeń lipidowych krwi, miażdżycy i hiperglikemii.

Ogranicz spożycie tłuszczu

„Zły” cholesterol jest bardzo groźny zarówno przed zawałem, jak i po nim. Przebyty zawał serca jest niezwykle ważną informacją o tym, że naczynia krwionośne są już wystarczająco nadwyrężone i nie można ich dodatkowo przeciążać nadmierną ilością cholesterolu. Ogranicz jedzenie czerwonego mięsa, jajek, „fast-foodów” oraz innych tłustych rzeczy, co spowoduje znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnego zawału.

Rzuć palenie!

Nikotyna i inne substancje zawarte w dymie tytoniowym są wybitnie szkodliwymi substancjami dla serca i naczyń krwionośnych. Powodują uszkodzenie wyściełającego je śródbłonka i upośledzają zdolność do regeneracji (odtwarzania) powstałych zniszczeń. Regeneracja ta jest bardzo ważna po zawale serca, gdyż mięsień sercowy musi mieć czas i możliwość do zebrania energii i rozpoczęcia prawidłowej pracy.

Pamiętaj o ciśnieniu!

Zbyt wysokie ciśnienie krwi jest dużym problemem po zawale serca. Zmiana diety może dać efekt hipotensyjny. Pierwszym krokiem jest rezygnacja z soli. Z powodzeniem można ją zastąpić innymi przyprawami lub ziołami. Osoby, które nie wyobrażają sobie smacznego posiłku bez soli, mogą używać soli z obniżoną ilością sodu (tak zwanej „niskosodowej”). Smakuje identycznie jak tradycyjna sól, a efekt terapeutyczny jest od razu zauważalny w pomiarach ciśnienia. Bardzo ważny jest też odpowiedni bilans wodny – picie wody niegazowanej w ilości około dwóch litrów dziennie w całości pokrywa zapotrzebowanie naszego organizmu i pozwala utrzymać naczynia krwionośne oraz nerki w bardzo dobrym stanie.

Kontroluj poziom cukru

Prawidłowy poziom glukozy we krwi jest niezwykle ważny w profilaktyce zawału serca. Jeśli chorujesz na cukrzycę, musisz skrupulatnie go kontrolować i zgłaszać się swojego do lekarza za każdym razem, kiedy zauważysz jakąś nieprawidłowość. Być może istnieje konieczność zmodyfikowania ilości przyjmowanych leków lub popełniasz jakieś dietetyczne błędy, wymagające skorygowania.

