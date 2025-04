Wynalezienie antybiotyków było prawdziwym przełomem w medycynie. Nagle choroby bakteryjne, z powodu których umierało mnóstwo osób, stały się możliwe do wyleczenia i to w ciągu kilku dni. Niestety antybiotyki, choć świetnie działają, mają także swoją ciemną stronę – oprócz chorobotwórczych niszczą także dobre bakterie, które zamieszkują nasz układ pokarmowy. To dlatego często w czasie terapii i po niej cierpimy z powodu wzdęć, bólów brzucha i biegunki.

Co jeść przy antybiotyku?

Na szczęście wszystkie te przykre objawy można minimalizować, wprowadzając zmiany w diecie:

W czasie stosowania antybiotyku każdego dnia sięgaj produkty mleczne , np. jogurty, kefiry, maślankę. Dostarczają one bakterii, które poprawiają stan układu pokarmowego. Uwaga! Produkty te zawierają dużo wapnia, który utrudnia wchłanianie antybiotyków. Jedz je więc co najmniej 2 godziny po zażyciu leku.

Zażywaj apteczne probiotyki (np. Acidolac, Dicoflor), które pomogą zasiedlić jelita szczepami dobrych bakterii.

Jedz warzywa i owoce . Zawierają one witaminy i mikroelementy, które wzmocnią twój organizm. Uważaj jednak na owoce cytrusowe i soki, bo mogą one obniżać działanie antybiotyków.

. Zawierają one witaminy i mikroelementy, które wzmocnią twój organizm. Unikaj natomiast stosowania syntetycznym witamin, bo stanowią one pożywkę dla bakterii. Na stosowanie takich preparatów przyjdzie czas po zakończeniu kuracji antybiotykowej.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".