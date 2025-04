Dieta w walce z hipoglikemią

Zdenerwowanie, niepokój, przemęczenie, roztargnienie, koszmary nocne to tylko niektóre objawy zespołu hipoglikemicznego. Zespół ten częściej dotyczy osób, których dieta jest bogata w produkty zwierzęce, rafinowane węglowodany złożone i cukry proste. Jedzenie tego typu produktów powoduje, że cukier szybko przedostaje się do krwi. Wówczas trzustka reaguje wyrzuceniem dużej ilości insuliny do krwiobiegu. Konsekwencją tego jest szybki spadek poziomu cukru we krwi. Osoba z hipoglikemią może mieć problem z koncentracją i być skłonna do przygnębienia i depresji. Mogą ją męczyć koszmary nocne a nawet myśli samobójcze. Czy wiesz jak się odżywiać by uniknąć zbyt dużych spadków poziomu cukru we krwi? Wprowadź nasze zasady w życie!

Reklama

Zastąp mleko mlekiem migdałowym lub sojowym. Jednak unikaj słodzonego mleka sojowego, gdyż jedna jego szklanka może mieć w sobie aż trzy łyżeczki cukru. Unikaj mleka bo zawiera laktozę, która może powodować zaparcia. Osoby, które mają zespół hipoglikemiczny często mają problem z zaparciami. Tym bardziej nie powinny spożywać produktów, które jeszcze pogłębią problem.

Zastąp mięso nasionami strączkowymi. Roślinne źródła białka charakteryzuje znaczna zawartość błonnika, który ma dobry wpływ na regulację poziomu cukru we krwi. Pamiętaj jednak o tym by nie spożywać dużej ilości orzechów i nasion oleistych gdyż są wysokokaloryczne.

Jedz regularnie i w małych ilościach. Nie sięgaj po jedzenie tuż przed pójściem do łóżka ani w ciągu nocy. To czas na odpoczynek narządów wewnętrznych.

Zrezygnuj z kawy, alkoholu i papierosów. Nikotyna i kofeina silnie stymulują produkcję insuliny. Alkohol również pobudza trzustkę i zatruwa komórki. Zamiast kawy i herbaty pij wodę między posiłkami. Zwróć uwagę na ilość przyjmowanych płynów. Jeśli pijesz odpowiednią ilość płynów twój mocz powinien mieć barwę jasnosłomkową.

Jedz warzywa i nie unikaj owoców. Sole mineralne oraz błonnik w nich obecny usprawnia trawienie i metabolizm. Gdy przyjmujesz błonnik cukier szybko nie wchłania się do krwi. Nie rezygnuj z owoców myśląc, że dostarczają więcej węglowodanów niż warzywa. Bo akurat warzywa są źródłem różnorodnych węglowodanów.

Na listę zakazanych produktów wpisz:

Cukry-cukier biały, syropy, galaretki.

Wyroby cukiernicze- ciasteczka, placki, lody, słodkie desery,

Napoje kofeinowe-cola, kawa, herbata,

Przyprawy-ocet spirytusowy, ketchup, majonez, ostra papryka.

Cukier i pozostałe produkty z jego zawartością prowadzą do hipoglikemii po kilku godzinach po ich spożyciu.

Postaw na makaron razowy, brązowy ryż i razowy chleb. Osoby z zespołem hipoglikemicznym dobrze tolerują te produkty. Zaletą tych produktów jest to, że regulują przemianę materii.

Źródło: "Kuchnia w trosce o twoje zdrowie" G. Kuczek, B. Śleszyńska