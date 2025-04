Stan przedrzucawkowy to dość powszechna komplikacja ciążowa, charakteryzująca się przede wszystkim nadciśnieniem oraz białkomoczem. U pacjentek z ciężkim stanem przedrzucawkowym może rozwinąć się rzucawka, która wywołuje objawy ze strony układu nerwowego.

Stan ten pojawia się też u niektórych ciężarnych kobiet, które miały minimalne zmiany w ciśnieniu krwi. Do tej pory naukowcy nie byli w stanie w pełni wyjaśnić przyczyn tych ataków podobnych do padaczki. Wiadomo jednak, że w tych napadach dużą rolę odgrywają zmiany w poziomach neuroprzekaźników mózgowych.

Naukowcy postanowili to zbadać dokładnie. Eksperyment przeprowadzono na ciężarnych szczurach. Przez 20 dni podawano samicom pokarmy bogate w tłuszcze. Okazało się, że doświadczały objawów podobnych do zespołu przedrzucawkowego u ludzi, wraz z nadciśnieniem i z białkomoczem. Jednocześnie stwierdzono u szczurów nieprawidłowe pobudzenie receptora glutaminianu oraz nieprawidłową regulację ekspresji genetycznej w hipokampie. Odkrycia te sugerują, że większa ekspresja receptora glutaminianu powoduje pojawienie się wywołanego wysokotłuszczową dietą stanu przedrzucawkowego u ciężarnych samic szczurów. Oznacza to, że kontrola spożycia tłuszczów ma wielkie znaczenie w prewencji rzucawki w okresie ciąży.

