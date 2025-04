W celu przeprowadzenia badania naukowcy posłużyli się szczurami, które utuczyli "śmieciową dietą", a następnie na połowie z nich przetestowali skuteczność ćwiczeń aerobowych. Druga grupa szczurów – kontrolna – była karmiona dietą standardową. Z tej grupy także połowa ćwiczyła pięć razy w tygodniu, biegając na kole dla gryzoni.

Pod koniec 12. tygodnia obserwacji zwierzęta znieczulono celem oceny funkcji erekcji przy pomocy elektrycznej stymulacji nerwu jamistego, który sprawia, że w prąciu rośnie przepływ krwi, skutkując erekcją. Badacze ocenili także stan tętnic wieńcowych gryzoni, aby przekonać się, jak naczynia odpowiadają na czynniki, które je rozluźniają, i jak będą utrzymywać przepływ krwi do serca, co jest wskaźnikiem zdrowia tego narządu.

Okazało się, że gryzonie na diecie zachodniej i "prowadzące" siedzący tryb życia cierpiały z powodu zaburzeń erekcji oraz słabo rozluźnionych naczyń krwionośnych. Natomiast szczury na tej samej diecie, ale zmuszone do wysiłku fizycznego, miały wielkie szanse na uniknięcie tych problemów. Ćwiczenia poprawiały zarówno sprawność naczyń krwionośnych, które dostarczają krew do serca, jaki i funkcje erekcji.

Poza tym gryzonie, które jadły zdrową dla nich żywność, uniknęły zarówno dysfunkcji tętnic wieńcowych, jak i zaburzeń erekcji.

Badania te sugerują, że ćwiczenia fizyczne mogą być bardzo silnym narzędziem w walce z szkodliwymi skutkami tzw. "śmieciowego jedzenia". Z kolei to, czy ćwiczenia fizyczne mogą skutecznie odwrócić zaistniałe problemy naczyniowe po latach stosowania diety zachodniej, nie jest jeszcze wiadome.

